Muğla'da 2026 yılı Gençlik Yılı ilan edildi, eğitim projeleri masaya yatırıldı - Son Dakika
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Muğla'da 2026 yılı Gençlik Yılı ilan edildi, eğitim projeleri masaya yatırıldı

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Muğla\'da 2026 yılı Gençlik Yılı ilan edildi, eğitim projeleri masaya yatırıldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığındaki Eğitime Destek Platformu toplantısında 2026 yılının Muğla'da 'Gençlik Yılı' ilan edildiği açıklandı. Toplantıda eğitim projeleri görüşülürken Vali Akbıyık, gençlerin dijital bağımlılıktan korunacağını söyledi.

Muğla'da Eğitime Destek Platformunun aylık toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda kentteki eğitim çalışmaları, devam eden projeler ve geleceğe yönelik hedefler ele alındı.

Eğitime Destek Platformu Muğla Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek eğitim alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Eğitim projeleri ve gelecek hedefleri konuşuldu

Toplantıda Muğla'da eğitimin mevcut durumu, eğitim alanında yürütülen projeler ve çalışmalar ile geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi. Eğitimin daha ileri seviyelere taşınması için yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından kent genelinde eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve devam eden projelere ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eğitime desteğin tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Okulların ve öğrencilerin toplumun tamamının ortak sorumluluğunda bulunduğunu ifade eden Şen, ayrım gözetmeksizin tüm gençlere ulaşılması gerektiğine dikkat çekti.

2026 Muğla'da gençlik yılı ilan edildi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise eğitimin ailede başladığını ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Bu anlayışın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile daha da güçlendirildiğini belirten Akbıyık, "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle on binlerce çocuğa okuma alışkanlığı kazandırıldığını ifade etti.

Gençleri başta dijital bağımlılık olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıktan koruyarak ilim, bilim, sanat ve sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Vali Akbıyık, 2026 yılının Muğla'da "Gençlik Yılı" ilan edildiğini söyledi.

Vali Akbıyık ayrıca, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında hayata geçirilen "400 Okulumuza Su Arıtma Sebili" ve "Mavi Yeşil Okullar" projeleriyle çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Toplantı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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