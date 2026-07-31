Muğla\'da Çocuk Hakları Eğitimi Kursu Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde yürütülen "Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Hakları ve Eğitimi Projesi Uygulayıcı Kursu" Muğla'da başladı. Proje kapsamındaki eğitim programının açılışında okul müdürleriyle bir araya gelen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, güvenli okul kültürünün önemine dikkat çekti.

İlk etapta Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerinde görev yapan okul müdürlerine yönelik başlatılan programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, afet ve acil durumlara hazırlıklı olmanın yalnızca fiziki tedbirlerle sınırlı kalamayacağını belirtti. Çay, konuşmasında çocuk haklarını merkeze alan güçlü ve kapsayıcı bir eğitim yaklaşımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

İl genelindeki 13 ilçenin tamamında görev yapan okul müdürlerine yönelik olarak planlanan eğitim süreciyle; okul yöneticilerinin afet farkındalığının artırılması, çocuk hakları konusundaki bilgi ile yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve okullarda güvenli kurum kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kurs programı, belirlenen takvim doğrultusunda ilçe ilçe devam edecek.