Muğla\'da denetimli serbestlik personeline bağımlılık farkındalık eğitimi verildi

Muğla'da Denetimli Serbestlik personeline yönelik Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) kapsamında eğitim düzenlendi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bağımlılıkla Mücadele Formatörü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitim kapsamında bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılığa yol açan risk faktörleri ile koruyucu ve önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcılara bağımlılığın önlenmesi, risklerin erken dönemde fark edilmesi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimle, Denetimli Serbestlik personelinin bağımlılık konusunda farkındalığının artırılması ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlanması amaçlandı.