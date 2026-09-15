Muğla'da eğitim öğretim toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da eğitim öğretim toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirildi

Muğla\'da eğitim öğretim toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yeni eğitim öğretim yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Bakanlık Müfettişi Erhan Soylu ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay başkanlığında yapıldı. Toplantıda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusundaki çalışmalar ile kent genelindeki okullarda yürütülen akademik ve sosyal projeler ele alındı.

Muğla'da yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği "Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı", Bakanlık Müfettişi Erhan Soylu ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik planlamaların ele alındığı toplantıda, Muğla genelindeki eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmalar toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Modelin eğitim öğretim süreçlerine yansıtılması, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Muğla'daki okullarda yürütülen akademik ve sosyal projelerin de ele alındığı toplantıda, mevcut çalışmaların durumu değerlendirilerek yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kent genelindeki okulların genel durumunun da değerlendirildiği toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim ortamlarından en üst düzeyde faydalanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Türkiye Yüzyılı, Erhan Soylu, Eğitim, Muğla, Çay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muğla'da eğitim öğretim toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı 5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında İşte aydınlatılan dosya sayısı Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Araç sahipleri dikkat Bagajınızda bunlar yoksa cezası var Araç sahipleri dikkat! Bagajınızda bunlar yoksa cezası var
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Bilal Erdoğan’dan Diyarbakır’da ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım Bilal Erdoğan'dan Diyarbakır'da 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Herkesin elini taşın altına koyması lazım

14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:27
Uçak kalktı geliyor İşte Trabzonspor’un yeni hocası
Uçak kalktı geliyor! İşte Trabzonspor'un yeni hocası
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 14:57:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'da eğitim öğretim toplantısında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement