Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var - Son Dakika
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Eğitim

Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sonuçlarının sisteme düşüp geri çekilmesiyle alakalı sessizliğini bozdu. Sonuçların yanlışlıkla açıldığını belirten Bakan Tekin ''Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma başlatıldı'' dedi.

21.09.2024 11:28
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını önce yayınlayıp aradan yarım saat geçtikten sonra kaldırması tepkilere yol açtı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında konuya açıklık getirdi.

"ARKADAŞIMIZ YANLIŞLIKLA BİR TUŞA BASTI"

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Sistemi açmakla yetkili arkadaşlarımız var. Bir tuşa bastıklarında e devletten gözükecek duruma gelecek notlar. Biz şunu söylemiştik. Danıştay kararını bekliyoruz. Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız. Fakat önceki Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki bir arkadaşımız yanlışlıkla tuşa bastı. İyi niyet mi ihmal mi onunla ilgili soruşturma açtık" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

KPSS'de başarılı olup mülakata giren 60 bin öğretmenden yalnızca 20 bininin ataması yapılacak. Ancak mülakat sonuçları düne kadar açıklanmamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sonuçların açıklanmamış olmasını mülakatın kaldırılması için yapılan başvuruya dair Danıştay kararını bekledikleri yönünde gerekçelendirmişti.

Dün e-devlet sistemine giren binlerce sözleşmeli öğretmen adayı mülakat sonuçlarının açıklandığını gördü. Ekran görüntüsü alan birçok aday da sosyal medya hesaplarından mülakatta aldıkları sonuçları paylaştı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra sonuçlar kaldırıldı.

Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin\'den açıklama var

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Gündem, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Emrah Aytekin:
    Ülkede rezillik diz boyu… Asıl yanlışlık senin hâlâ o koltukta oturuyor olman!!! 77 5 Yanıtla
  • Yusuf cihan:
    Mülakat diye birşey yok Mülakat=torpil 73 5 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Hadi oradan bir tuşa bakmakla birsey olmaz kimi kandiriyorsunuz 56 7 Yanıtla
  • Seçmece null:
    dönme dolaplar rengarenk renk katarlar lunaparklara... 46 5 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    işiniz gücünüz badem yağı badem bıyık sevicileri 40 6 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    İşiniz gücünüz hırsızlık yeter 40 6 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    Deveye sormuşlar neren eğri deve demişki nerem doğru 38 2 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    torpil 35 4 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Devletin her kurumu leş kokuyor hangisini tutsan elinde kalıyor 31 4 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Yorumum zoruna mı gitti editör,babayın oğlu mu Yusuf tekin? 22 5 Yanıtla
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