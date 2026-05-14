Narman Meslek Yüksekokulu\'nda mezuniyet coşkusu

14.05.2026 16:40  Güncelleme: 16:41
Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaklaşık 200 öğrenci kep atma sevinci yaşadı. Törende konuşmalar, plaket takdimi, halk oyunları gösterisi ve Narman Peri Bacaları'nda müzik dinletisi yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Narman Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaklaşık 200 öğrenci mezun olmanın gururunu aileleriyle birlikte yaşadı.

Törene Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli, ilçe protokolü, akademisyenler, öğretim görevlileri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli katıldı. İlçe protokolünün yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilerin mezuniyet sevinci salona coşkulu anlar yaşattı.

Programda konuşan Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Öz, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatları boyunca gösterdikleri emek ve gayretin bundan sonraki yaşamlarında kendilerine önemli bir yol açacağını ifade etti. Öz, öğrencilerin sadece diploma almadıklarını, aynı zamanda mesleki bilgi, sorumluluk bilinci ve topluma katkı sunma anlayışıyla yeni bir hayata adım attıklarını belirtti.

Doç. Dr. Ali Öz konuşmasında, mezuniyet töreninin hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir gurur günü olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada emeklerin karşılık bulduğu, umutların geleceğe taşındığı anlamlı bir günü birlikte yaşıyoruz. Öğrencilerimizin bundan sonraki yaşamlarında başarılı, üretken ve topluma faydalı bireyler olacaklarına inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen akademisyenlerimize, öğretim görevlilerimize, ailelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren başarılı öğrencilere plaket takdim edildi. Öğrenciler plaketlerini protokol üyelerinin elinden alırken, aileleri de bu gurur anına ortak oldu.

Program kapsamında mezuniyet pastası kesildi. Törende ayrıca halk oyunları gösterisi sahnelendi. Renkli görüntülere sahne olan gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Mezuniyet töreninin ardından Narman Peri Bacaları'nda müzik dinletisi ve eğlence programı düzenlendi. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları'nda gerçekleştirilen etkinlik, mezuniyet sevincine ayrı bir renk kattı. Öğrenciler, hocaları ve aileleriyle birlikte müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Mezun olan öğrenciler, eğitim süreçlerini tamamlamanın ve mezuniyet sevinci yaşamanın mutluluğunu ifade etti. Öğrenci velileri de çocuklarının bu özel gününde büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

Narman Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni; öğrencilerin kep atma heyecanı, ailelerin gururu, protokolün katılımı, halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve eğlence programıyla coşku içinde tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

