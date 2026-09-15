Niğde\'de 60+ Tazelenme Üniversitesi 6 Ekim\'de derslere başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen '60+ Tazelenme Üniversitesi', 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında 6 Ekim'de derslere başlayacak. Üniversitenin öğrencileri, üniversite eğitimi almak isteyip çeşitli nedenlerle bu imkana kavuşamayan veya kendisini farklı alanlarda geliştirmek isteyen 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlar olacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen 60+ Tazelenme Üniversitesi tanıtım programına Vali Nedim Akmeşe, Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenci adayları ve davetliler katıldı. 60 yaş ve üzerindeki bireylerin üniversite ortamında yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılmalarını, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, sosyal ve kültürel hayatta daha aktif rol almalarını amaçlayan uygulamanın ayrıntıları programda katılımcılarla paylaşıldı.

Gördeles: "6 Ekim itibarıyla derslere başlayacağız"

Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles, projenin yaklaşık bir yıldır hazırlıklarının sürdüğünü belirterek Tazelenme Üniversitesi'nin 6 Ekim itibarıyla eğitim faaliyetlerine başlayacağını belirtti. Projenin temel hedefinin yaş almayı hayatın her döneminde anlamlı, üretken ve değerli kılmak olduğunu ifade eden Gördeles; "60 yaş ve üzeri Tazelenme Üniversitesi ile yaşlılığın gülen yüzünü ve bilgeliğini topluma yararlı kılmayı, bireylerin üniversite ortamında yaşam boyu öğrenme süreçlerine katılmalarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerde yer almalarını amaçlıyoruz" dedi. Eğitimlerin alanında uzman gönüllü akademisyenler tarafından verileceğini kaydeden Gördeles, programın 12 hafta süreceğini söyledi. Öğrencilerin haftada iki gün, ikişer saat teorik ve uygulamalı derslere katılacağını belirten Gördeles, ders programında kendini tanıma ve iletişim başta olmak üzere farklı alanlarda eğitimlerin yer alacağını aktardı. İlk dersin NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu tarafından verileceğini dilet getiren Gördeles, öğrencilerle birlikte toplum yararına projeler de geliştireceklerini ifade ederek projeye destek sağlayan üniversite yönetimi ve akademisyenlere teşekkür etti.

Rektör Uslu: "Diğer öğrencilerimizden hiçbir farkları olmayacak"

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da Tazelenme Üniversitesi fikrinin yaklaşık bir buçuk yıl önce yapılan bir ziyaretin ardından gündemlerine geldiğini belirterek, üniversite eğitimi almak isteyip çeşitli nedenlerle bu imkana kavuşamayan veya kendisini farklı alanlarda geliştirmek isteyen 60 yaş ve üzerindeki bütün vatandaşları programa davet etti. Uygulamanın NÖHÜ açısından bir ilk olduğunu ifade eden Uslu, öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört dönem, yani iki yıl boyunca zorunlu derslere devam etmeleri gerektiğini söyledi. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamının bir parçası olacağını vurgulayan Uslu; "Öğrencilerimize kimlik kartları verilecek ve diğer öğrencilerimizden hiçbir farkları olmayacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz için mezuniyet ve kep töreni düzenleyerek diplomalarını takdim edeceğiz" dedi. Uslu, Tazelenme Üniversitesi'nin Niğde'de yaşayan 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Vali Akmeşe: "Öğrenmenin yaşı olmadığına inanıyoruz"

Niğde Valisi Nedim Akmeşe ise öğrenmenin hayatın her döneminde devam ettiğini belirterek; "Öğrenmenin yaşı olmadığına inanıyoruz. İnsan, hayatının her döneminde öğrenmeye, kendini geliştirmeye, yeni dostluklar kurmaya ve toplumsal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almaya devam eder" diye konuştu. Büyüklerin yılların birikimiyle edindikleri hayat tecrübelerinin toplum açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayan Akmeşe, bu tecrübenin yeni bilgilerle buluşmasının ve kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi. 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydeden Akmeşe, "Bu anlayışla hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgi ve birikimlerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata daha güçlü katılımlarını destekleyen çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesidir" ifadelerini kullandı. Vali Akmeşe, projenin Niğde'de hayata geçirilmesinde emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine, akademisyenlere ve katkı sağlayanlara teşekkür ederek öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Programda Tazelenme Üniversitesi'nin ilk öğrenci adaylarından Abdurrahim Özgün de katılımcılara hitap ederken, lansman programı şiir ve müzik konseriyle sona erdi.