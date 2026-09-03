Niğde'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı semt pazarı ve terminalde bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Niğde'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı semt pazarı ve terminalde bilgilendirme yaptı

Niğde\'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı semt pazarı ve terminalde bilgilendirme yaptı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlara karşı kent genelinde bilgilendirme çalışması düzenledi. Semt pazarları, Halk Eğitim Merkezi ve otobüs terminalinde vatandaşlarla buluşan polis, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve IBAN kiralamanın suç olduğu konularında uyarılarda bulundu.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla kent genelinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Toplumda suç korkusunun azaltılması ve vatandaşların farklı suç türlerine karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalışmalar kapsamında ekipler; semt pazarları, Halk Eğitim Merkezi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmalarda vatandaşlara; iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, sosyal medya üzerinden yatırım dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı ve internet üzerinden alışveriş dolandırıcılığı konularında bilgi verildi.

'IBAN kiralamak suçtur' uyarısı

Polis ekipleri ayrıca banka hesaplarının ve IBAN numaralarının başkalarının kullanımına verilmesinin suç teşkil edebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Bilgilendirme faaliyetlerinde, tanınmayan numaralardan gelen telefon aramaları ve mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, kendisini polis, jandarma, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin para talep etmesi durumunda bu kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Niğde'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı semt pazarı ve terminalde bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı semt pazarı ve terminalde bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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