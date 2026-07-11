Niğdeli öğrenci LGS'de tam puanla birinci oldu - Son Dakika
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Niğdeli öğrenci LGS'de tam puanla birinci oldu

Niğdeli öğrenci LGS\'de tam puanla birinci oldu
11.07.2026 10:13
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Niğde'de İlknur Bekar, LGS 2026'da 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi. Düzenli kitap okuma ve deneme analiziyle başarıya ulaştığını belirten Bekar, ağabeyinin ardından ailesine ikinci kez bu gururu yaşattı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 sonuçlarında 500 tam puan alan Niğde Şehit Varol Tosun Ortaokulu öğrencisi İlknur Bekar, Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Başarısıyla hem okulunu hem de Niğde'yi gururlandıran İlknur Bekar, aynı zamanda ailesine ikinci kez bu mutluluğu yaşattı.

2022 yılında LGS'de Türkiye birincisi olan ağabeyi Hamdi Bekar'ın izinden giden İlknur Bekar, başarısının sırrını anlattı. Düzenli çalışmanın yanı sıra kitap okuma alışkanlığının ve deneme analizlerinin kendisini hedefe ulaştırdığını söyleyen Bekar; "Her gün düzenli paragraf çözdüm ve düzenli kitap okudum. Konu eksiklerimi sürekli gözden geçirdim. Deneme analizlerini kesinlikle ihmal etmedim. Denemenin sonucu gelir gelmez hemen analizimi yaptım. Yanlışlarımın üzerine gittim. Eğer konu eksiğim varsa onu kapattım, değilse neden yanlış yaptığımı araştırdım" diye konuştu. Telefon kullanımını sınav süresince tamamen bıraktığını dile getiren başarılı öğrenci, bunun dikkatini korumasına büyük katkı sağladığını ifade etti. Kendisinden sonra sınava girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan İlknur Bekar, kitap okuma alışkanlığının mutlaka kazanılması gerektiğini vurguladı. Gelecekte doktor olmak istediğini söyleyen Bekar, aynı azimle çalışmalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

"Başarının anahtarı düzenli kitap okumak"

İlknur Bekar'ın annesi ve matematik öğretmeni Özge Bekar ise aynı aileden ikinci kez Türkiye birincisi çıkmasının kendileri için büyük mutluluk olduğunu söyledi. 2022 yılında oğlunun da LGS Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Özge Bekar, bu başarıyı sürpriz olarak görmediklerini ifade etti. Bekar; "Ağabeyi de 2022 LGS birincilerindendi. İkinci kez aynı gururu İlknur sayesinde yaşamış olduk. Bekliyorduk, bizim için sürpriz olmadı. Sonuç resmileşince elbette çok mutlu olduk" dedi.

"Okuduğunu anlayan nesiller yetiştirmeliyiz"

Kızı İlknur'un sadece derslerinde değil, hayatın her alanında disiplinli bir öğrenci olduğunu belirten Özge Bekar, kitap okumanın bütün derslerde başarıyı artırdığını söyledi. Bekar; "İlknur her zaman düzenli kitap okuyan ve paragraf çözen bir öğrenciydi. Bunu sadece kendi çocuklarımıza değil, bütün öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Ben matematik öğretmeniyim ama öğrencilerime sürekli kitap okumalarını ve paragraf çözmelerini öneriyorum. Artık okuduğunu anlama becerisi her ders için vazgeçilmez hale geldi. Türkçeyi iyi kullanmak, dile hakim olmak, okuduğunu anlamak önemli " ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Niğdeli öğrenci LGS'de tam puanla birinci oldu - Son Dakika

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