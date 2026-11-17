Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, COP31'de Türkiye'nin ilk Eko-Kampüs'ü konulu panel sonrası yaptığı açıklamada, "Üniversitenin üzerine gerek politika olsun gerekse de iklim teknolojilerine ilişkin araştırmalar olsun çok önemli görev düşüyor. Biz ODTÜ olarak COP31'de üniversitemizin 2027-2031 İklim Eylem Planını deklare ettik" dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ortaklığında Türkiye'nin ilk Eko-Kampüs'ü konulu lansmana ve panele katıldı. Panel sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Yozgatlıgil, Türkiye'de ODTÜ'nün her zaman ilkleri yaptığını hatırlatarak, "İnterneti ilk defa Türkiye'ye getiren üniversite, yurt dışında ilk kampüsünü açan üniversite, nice ilklerin yanına bir ilk daha eklendi. Bu da Türkiye'nin ilk Eko - Kampüsü. Biliyorsunuz mavi bayrak bizim farklı sahillerimizin temizliğini gösterir aynı TÜRÇEV ve Danimarka'da merkezi olan uluslararası bir kuruluştur. Eko - Kampüs ve yeşil bayrakta iklim farkındalığı yüksek üniversiteye verilen bir göstergedir. Biz de Türkiye'de ilk defa ODTÜ olarak yeşil bayrağı aldık. Tabii ki bu bayrağı almak yetmiyor iş, bunun bütün paydaşları ile gereklilikleri var. Öğrencilerinden tutunun öğretim üyelerine, öğretim üyelerinden idari personelle kadar bütün paydaşlar iklim ile farkındalıklar, problemleri ve bunların çözümleri ile ilgili beraber çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ODTÜ'nün yenilebilir enerji üzerine araştırmaları gerçekten çok kıymetli"

İklim konusunda çok yoğun bir şekilde çaba sarf ettiklerini belirten Rektör Yozgatlıgil, "Aslında üniversitenin üzerine gerek politika olsun gerekse de iklim teknolojilerine ilişkin araştırmalar olsun çok önemli roller düşüyor. Biz ODTÜ olarak COP31'de üniversitemizin 2027-2031 İklim Eylem Planını deklare ettik. Burada bir çok katı ve bir çok etki devrede. ODTÜ'nün iklim değişikliği ile ilgili ODTÜ'nün yenilebilir enerji üzerine araştırmaları özellikle bu alandaki çalışmalarımız gerçekten çok kıymetli. Biz gerek güneş enerjisi gerekse de rüzgar enerjisi depolama da bunlardan bazılarıdır. Bir çok iklim merkezimiz ile bir kampüs olarak toptan iklim farkındalığımız ve araştırmalarımız üst düzeyde. Tabii COP31'de üniversitelere yıllardır düşen önemli görev araştırma ve araştırma işbirliklerinin parçası olmak, buna uygunda politikalar üretmek. Bu nokta da farklı farklı teknolojilerden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Hepimizde çok önemli bir iklim bilinci olmak zorunda"

Rektör Yozgatlıgil son olarak, "Tabii COP31'de önemli bir iklim farkındalığı ve bu konuda neler yapılması gerektiğine dair bir çok konular gündeme geldi. Burada gerek üniversite gençliğimizi düşünün gerekse de anaokulunu düşünün gerekse de 70 yaşındaki vatandaşlarımızı düşünün hepimizde çok önemli bir iklim bilinci olmak zorunda. Üniversite öğrencileri gerçekleştirdiği çalışmalarda yer aldıkları projelerde bir vatandaş olarak elbette ki enerji tasarrufu olsun farklı alanlarda çalışmalar olsun bunla ilgili sadece farkındalık değil aynı zamanda harekete geçme noktası hepimizin görevi. Ama üniversite öğrencilerimize baktığımız zaman kendilerini bu alanda çok iyi yetiştirmeleri, araştırmanın bir parçası olmaları bu konudaki duyarlılıklarını en üst düzeyde olması çok önemli. Tabii ki COP31'de bu bilincin yükselmesinde önemli katkılar bulunuldu" ifadelerini kullandı.