ODTÜ Mezuniyet Töreninde Sürpriz Evlilik Teklifi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen 2024-2025 akademik yıl mezuniyet töreninde, 3 bini aşkın öğrenci diplomasını aldı. Diploma töreninde Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ayşe Selim, kortej sırasında davetliler arasında olan sevgilisi Onur Orcan'dan sürpriz evlilik teklifi aldı. Selim, Orcan'ın yüzükle diz çökerek yaptığı evlilik teklifini kabul etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Diploma Töreni, 10, 11 ve 13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. İlk gün, doktora mezunları diplomalarını alırken, 11 Temmuz Cuma günkü törenlerde lisans derece mezunları ile yüksek lisans mezunları diplomalarını aldı. 13 Temmuz Pazar günü düzenlenen törende ise lisans mezunları, öğretim üyelerinin de katıldığı geçiş töreniyle diplomalarını aldı. Bu yıl; lisans programlarından, Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden 249 öğrenci dahil olmak üzere toplam 2 bin 709 öğrenci mezun olurken, 338 yüksek lisans ve 202 doktora mezunu diplomalarını almaya hak kazandı. ODTÜ Devrim Stadyumu'ndaki tören, mezun öğrencilerin pankartlar taşıdığı kortej yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından üniversitenin dönem faaliyetleri ile ilklerini içeren video gösterimleri yapıldı.

REKTÖR YOZGATLIGİL: DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK KADRO BU SAHADA

Törende konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, "Dünyayı değiştirecek ODTÜ ailesi, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu stadyumda geleceği şekillendirecek bir nesli mezun ediyoruz. Ülkemizi ve dünyayı ileriye taşıyacak kadro işte burada, bu sahada" dedi. ODTÜ mezunu olarak kendi öğrencilik yıllarına da değinen Yozgatlıgil, ODTÜ 1. Yurt'taki 401 numaralı odasından yıllarca Devrim Stadyumu'nu izlediğini, 29 yıl önce aynı sahada kendisinin de mezun olduğunu ve o törene katılan babasını 17 yıl önce bir 13 Temmuz günü kaybettiğini söyledi. Yozgatlıgil, "İnanıyorum ki bugün bizleri bir yerden izliyorlar. Allah tüm kaybettiklerimize rahmet etsin. Bu diplomayla karşılaşacağınız saygı ve güveni hissedeceksiniz. ODTÜ'lü olmanın farkını göreceksiniz. ODTÜ'lü olmak, fikir üretmekle kalmayıp o fikrin sorumluluğunu da taşımaktır. Eleştirmek kadar çözüm üretmek, belirsizlikle cesurca baş etmek demektir. Artık yönü belirsiz görünen bir dünyaya yön verecek olan sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Rektör Yozgatlıgil, ODTÜ'nün yüksek lisans ve doktora düzeyindeki eğitim olanaklarına da değinerek, üniversitenin sadece Ankara'da değil, Mersin, Kuzey Kıbrıs, Bakü ve Taşkent gibi merkezlerde de mezunlarını yeniden kucaklamaya hazır olduğunu belirtti.

Törene binlerce mezun yakını ve ODTÜ mensubu katıldı. Rektör Prof. Yozgatlıgil'in konuşmasının ardından, ODTÜ'yü birincilikle bitiren mezunlara diplomaları takdim edildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin büyüklüğünün yalnızca sağladığı eğitimin kalitesi ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin sayısı ile değil, 69 yıldır dünyaya kazandırdığı değerli ODTÜ mezunlarıyla da ölçüldüğünün vurgulandığı törende, 1956 yılında sadece 40 öğrenci ve birkaç baraka ile öğretime başlayan ODTÜ'nün, bugün 140 binden fazla mezunu ile dünyanın en iyi üniversiteleri arasında olduğu hatırlatıldı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarından Ayşe Selim, kortej sırasında Onur Orcan'dan sürpriz evlilik teklifi aldı. Selim, Orcan'ın yüzükle diz çökerek yaptığı evlilik teklifini kabul etti.

Tören, öğretim üyelerinin mezun öğrencilere diplomalarını vermesiyle sona erdi.