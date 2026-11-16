Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hancı, Halk Eğitimi Merkezi\'nde inceleme yaptı

Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Hancı, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret ederek kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında kurumdaki eğitim ortamlarını inceleyen Müdür Hancı, hayat boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda açılan kursların ve yapılan çalışmaların önemine değindi. Halk eğitiminin bireysel gelişime, mesleki becerilere ve toplumsal yaşama katkı sağladığını belirten Hancı, kurum yöneticileri ile eğitimcilere çalışmalarında başarılar diledi.