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Öğrencilerden Tarihi Tabyaya Restorasyon

Öğrencilerden Tarihi Tabyaya Restorasyon
05.07.2025 10:01
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Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Sivişli Tabyası'nın restorasyon projelerini tamamladı.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencileri 'Ecdada Vefa' programı kapsamında 2'nci Abdülhamid döneminde inşa edilen Sivişli Tabyası'nın restorasyon projesini yaptı. Fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emriye Kazaz, "Hiç projesi olmayan tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesini ürettik. Bundan sonra yapıda hasar ya da bozulma meydana geldiği zaman elimizde belgeleri olmuş olacak" dedi.

Erzurum'da 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşlarında kenti korumak için yaptırılan tabyaların korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla başlatılan 'Ecdada Vefa' programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencileri Sivişli Tabyası'nda çalışma gerçekleştirdi. Erzurum- Kars kara yolunun 5'inci kilometresinde 2 bin 125 rakımlı tepedeki tabyanın temizliğini yapan öğrenciler daha sonra 1896 yılında hizmete giren tarihi binada bir hafta süren teknik inceleme yaptı. 18 odası bulunan binayı detaylı bir şekilde araştıran öğrenciler, tarihi eserin bütün özelliklerini belgeledi. Öğrenciler, 129 yaşındaki binada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı fakülte stüdyosunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini yaptı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Emriye Kazaz, "Fakültemizde 3'üncü sınıflarda Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu dersi var. 3'üncü sınıf öğrencilerine tarihi bir yapının nasıl belgelendiğini bir yapının hasar ve bozulmalarının nasıl okunması gerektiği, bunlara nasıl müdahale edilip restore edilmesi gerektiği ile ilgili temel bilgiler öğretiliyor. Biz de Erzurum Valiliği'nin 'Ecdada Vefa' projesi kapsamında Sivişli Tabyası'nda çalışmayı kararlaştırdık. Öğrencilerimizle bu tabyanın bir hafta boyunca ölçümlerini aldık. Daha sonra da arazide elde edilen bilgileri stüdyo ortamında analiz ederek yapının restorasyonu ile ilgili projeler ürettik. Hiç projesi olmayan daha önce hiçbir kurul ya da başka bir yerde projesi olmayan bir yapı için aslında stüdyo kapsamında bir röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi üretmiş olduk. Böylece de yapının bundan sonra herhangi bir şekilde hasar, bozulma olduğu zaman elimizde belgeleri olacak" diye konuştu.

Doç. Dr. Kazaz, Sivişli Tabyası'ndaki çalışmayla Erzurum'daki diğer tabyalar için bir turizm rotası oluşturulması konusunda da faaliyette bulunduklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Son Dakika

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