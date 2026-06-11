Öğretmenlik Geleceği İnşa Eden Bir Görev

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Mersin Öğretmen Akademileri Kapanış Programına katılarak öğretmenliğin sadece bir meslek değil, geleceği inşa etme sorumluluğu taşıyan bir görev olduğunu söyledi.

Programın açılışında konuşan Özdemirci, değişen dünya şartlarında öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini belirtti. Günümüz eğitim anlayışında öğretmenin rolünün değiştiğine dikkat çeken Özdemirci, "Bugünün öğretmeni sadece bilgi aktaran değil; rehberlik eden, düşündüren ve yönlendiren kişidir. Artık ezber değil; beceri, anlayış ve analiz zamanı" dedi.

Öğretmenlerin öğrencilere yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını vurgulayan Özdemirci, aynı zamanda onlara bir duruş ve vizyon sunduklarını ifade etti. Her öğrencinin geleceğe yazılmış bir mektup olduğunu belirten Özdemirci, öğretmenlerin bu süreçte üstlendiği görevin önemine değindi.

Programda, geride kalan eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirmesi de yapıldı. Şehir ve Kültür, Müzik, Edebiyat, Biyografi, Rehberlik ve Düşünce Akademileri ile çeşitli atölye çalışmalarında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlandı.

Akademiler kapsamında 75 akademisyenin görev aldığı, düzenlenen 169 eğitim faaliyetinde toplam bin 896 öğretmene çeşitli alanlarda eğitim verildiği bildirildi. Ayrıca çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin sahadaki uygulamalarına destek sağlayarak öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunduğu kaydedildi.

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci'nin sürece katkı sunan Mersin Üniversitesi, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile eğitimlere katılan öğretmenlere teşekkür etmesiyle sona erdi. - MERSİN