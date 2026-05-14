OMÜ İletişim Fakültesi'nden Sırbistan çıkarması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OMÜ İletişim Fakültesi'nden Sırbistan çıkarması

OMÜ İletişim Fakültesi\'nden Sırbistan çıkarması
14.05.2026 16:47  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi heyeti, Youth4SmartCities projesi kapsamında Sırbistan'da akıllı şehirler, dijitalleşme ve gençlik katılımı üzerine temaslarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi heyeti, "Youth4SmartCities" projesi kapsamında gençlik katılımı ve akıllı şehir çalışmaları için Sırbistan'da temaslarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve gençlerin yerel yönetim süreçlerindeki rolünü artırmayı hedefleyen "Youth4SmartCities Erasmus+ Projesi" kapsamında, OMÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan heyet Sırbistan'da bir dizi ziyaret ve eğitim faaliyetine katıldı.

Projenin Sırbistan ayağında Petrovac na Mlavi Belediyesi'ni ziyaret eden OMÜ heyeti, Belediye Başkan Yardımcısı ve yerel yetkililerle bir araya geldi. Akıllı şehirler, dijitalleşme ve gençlik katılımı üzerine deneyim paylaşımının yapıldığı görüşmede, yerel yönetimlerin bu süreçlerdeki stratejik önemi vurgulandı. Fakültenin Çarşamba ilçesinde yer alması hasebiyle, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini simgeleyen hediyeler Petrovac na Mlavi Belediyesi'ne takdim edildi. Ziyarette ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Av. Hüseyin Dündar ve OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun selamları iletilerek, Çarşamba'nın şehir hafızası ve yerel kimliği Sırbistanlı paydaşlara anlatıldı.

Uluslararası ortaklıkla gençlik modeli geliştiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğindeki projede Türkiye'den Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve MOZAIK, Sırbistan'dan MOST, Portekiz'den ise Conselho Nacional de Juventude-CNJ paydaş olarak yer alıyor. Sırbistan'da devam eden eğitim programında, katılımcı ülkelerden gelen uzmanlar veri okuryazarlığı, dijitalleşme ve gençlerin karar alma mekanizmalarında daha etkin rol alması üzerine çalışmalar yürütüyor.

OMÜ İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nursel Bolat, Doç. Dr. Ömer Çakın, Doç. Dr. Enes Abanoz, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen ve Arş. Gör. Dr. Özlem Delal Abanoz'un yer aldığı akademik heyet, projenin eğitim içeriklerinin belirlenmesi ve uygulanması süreçlerine aktif katkı sunuyor. Projenin temel amacı, farklı ülkelerden ve kurumlardan gelen deneyimleri birleştirerek, gençlerin belediyelerin karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu sürdürülebilir bir katılım modeli oluşturmak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim OMÜ İletişim Fakültesi'nden Sırbistan çıkarması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş
Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi Eski güzellik kraliçesi olan eşini öldürüp blenderden geçirdi, mahkeme en ağır cezayı verdi
Trump’ın FED adayı Kevin Warsh Senato’dan onay aldı Trump'ın FED adayı Kevin Warsh Senato'dan onay aldı
Gençlerbirliği’ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi Gençlerbirliği'ni geriden gelip yenen Trabzonspor finale yükseldi

18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:18
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 19:05:59. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ İletişim Fakültesi'nden Sırbistan çıkarması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.