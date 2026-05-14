OMÜ İletişim Fakültesi\'nden Sırbistan çıkarması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi heyeti, "Youth4SmartCities" projesi kapsamında gençlik katılımı ve akıllı şehir çalışmaları için Sırbistan'da temaslarda bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen ve gençlerin yerel yönetim süreçlerindeki rolünü artırmayı hedefleyen "Youth4SmartCities Erasmus+ Projesi" kapsamında, OMÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan heyet Sırbistan'da bir dizi ziyaret ve eğitim faaliyetine katıldı.

Projenin Sırbistan ayağında Petrovac na Mlavi Belediyesi'ni ziyaret eden OMÜ heyeti, Belediye Başkan Yardımcısı ve yerel yetkililerle bir araya geldi. Akıllı şehirler, dijitalleşme ve gençlik katılımı üzerine deneyim paylaşımının yapıldığı görüşmede, yerel yönetimlerin bu süreçlerdeki stratejik önemi vurgulandı. Fakültenin Çarşamba ilçesinde yer alması hasebiyle, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini simgeleyen hediyeler Petrovac na Mlavi Belediyesi'ne takdim edildi. Ziyarette ayrıca Çarşamba Belediye Başkanı Av. Hüseyin Dündar ve OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun selamları iletilerek, Çarşamba'nın şehir hafızası ve yerel kimliği Sırbistanlı paydaşlara anlatıldı.

Uluslararası ortaklıkla gençlik modeli geliştiriliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğindeki projede Türkiye'den Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve MOZAIK, Sırbistan'dan MOST, Portekiz'den ise Conselho Nacional de Juventude-CNJ paydaş olarak yer alıyor. Sırbistan'da devam eden eğitim programında, katılımcı ülkelerden gelen uzmanlar veri okuryazarlığı, dijitalleşme ve gençlerin karar alma mekanizmalarında daha etkin rol alması üzerine çalışmalar yürütüyor.

OMÜ İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nursel Bolat, Doç. Dr. Ömer Çakın, Doç. Dr. Enes Abanoz, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen ve Arş. Gör. Dr. Özlem Delal Abanoz'un yer aldığı akademik heyet, projenin eğitim içeriklerinin belirlenmesi ve uygulanması süreçlerine aktif katkı sunuyor. Projenin temel amacı, farklı ülkelerden ve kurumlardan gelen deneyimleri birleştirerek, gençlerin belediyelerin karar alma mekanizmalarında daha görünür olduğu sürdürülebilir bir katılım modeli oluşturmak. - SAMSUN