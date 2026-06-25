Sarıgöl\'de Bilgi Yarışması: Emcelli Ortaokulu Zirvede

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Emcelli Ortaokulu birincilik ipini göğüsledi. Büyük heyecana sahne olan yarışmada dereceye giren okullar ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ortaokullar arasında düzenlenen bilgi yarışmasında Emcelli Ortaokulu birinci olarak bilgi kupasının sahibi oldu.

Sarıgöl Belediyesi Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler bilgilerini sergileyerek birincilik için mücadele etti. Yarışma sonunda Emcelli Ortaokulu birinci, Şehit Esin Akay Ortaokulu ikinci, Atatürk Ortaokulu ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren okulların öğrenci ve öğretmenlerine ödülleri Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Halil Dalak, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve onları hazırlayan öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise ilçede eğitim kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Eğitim öğretim seviyemizi yükseltmek adına tüm ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi. - MANİSA