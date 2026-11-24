Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, şehit öğretmenler ve hayatını kaybeden eğitimciler anıldı.

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sanat Kongre Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye genelinde 532 okulda 11 bin 120 öğretmenin 137 bin 463 öğrenciye eğitim verdiğini belirtti. Öğretmenlerin nesillerin yetişmesindeki önemine değinen Serdengeçti, şehit öğretmenler Yasemin Tekin, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı rahmetle andı.

Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise öğrencilik yıllarından örnekler vererek öğretmenlerin insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Çenet, yakın zamanda hayatını kaybeden emekli öğretmen Mehmet Bilgili'yi ve şehit öğretmenleri rahmetle andı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da öğretmenlik mesleğinin fedakarlık ve sorumluluk gerektirdiğini belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Program, sinevizyon gösterimi ve öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryonun sahnelenmesiyle sona erdi.

Programa Vali Serdengeçti, Belediye Başkanı Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Albak, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.