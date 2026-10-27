Osmaniye'de hastane tatbikatında patlama 12 kişiyi yaraladı, yangın da söndürüldü - Son Dakika
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Osmaniye'de hastane tatbikatında patlama 12 kişiyi yaraladı, yangın da söndürüldü

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Osmaniye\'de hastane tatbikatında patlama 12 kişiyi yaraladı, yangın da söndürüldü
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Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2026 Afet ve Acil Durum Planlaması kapsamında patlama, kimyasal saldırı ve yangın senaryoları tatbikatla uygulandı. Senaryoda şüpheli çantanın patlamasıyla 12 kişi yaralandı; ekipler kimyasal ölçüm, yangın müdahalesi ve tahliyeyi denedi.

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muhtemel patlama, kimyasal saldırı ve yangın senaryolu tatbikat yapıldı.

2026 Afet ve Acil Durum Planlaması kapsamında Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geniş katılımlı tatbikat gerçekleştirildi. Hastane personelinin yanı sıra AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, emniyet, bomba imha, olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, muhtemel patlama, kimyasal saldırı ve yangın senaryoları uygulamalı olarak canlandırıldı.

Senaryo gereği tatbikat, hastaneye saldırı gerçekleştirmek amacıyla geldiği varsayılan şüpheli bir kişinin çantasını bırakarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışmasıyla başladı. Şüpheli çantanın patlaması sonucu 12 kişi yaralandı. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yaralılara müdahale etmek için harekete geçti. Patlayan çantadan sıvı sızdığının fark edilmesi üzerine kimyasal madde ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. AFAD ekiplerince özel ekipmanlarla kimyasal ölçümler gerçekleştirilirken, olası tehlikeye karşı güvenli müdahale alanları oluşturuldu.

Tatbikatın devamında patlamanın ardından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın ve yoğun duman nedeniyle bina içerisinde mahsur kalan kişiler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bölgelere tahliye edildi. Kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ilk müdahaleleri gerçekleştirildi.

Öte yandan bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri, ikinci bir patlama ihtimaline karşı bölgede detaylı inceleme yaptı. Güvenlik güçlerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, ekipler koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdü. Tatbikatta, patlama, kimyasal sızıntı ve yangın durumlarında ekiplerin müdahale kabiliyeti, yaralı tahliyesi ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri test edildi. Tatbikatla hastane personeli ve ilgili kurumların afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyelerinin artırılması hedeflendi.

"Tüm paydaşlarımızın ekipleriyle birlikte başarıyla bir tatbikat gerçekleştirdik" diyen Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Fatih Gökalp, "2026 Afet ve Acil Planlama kapsamında hastanemizde bir tatbikat gerçekleştirdik. Siyah kod kapsamında olası bir eylem ve şüpheli paketle ilgili bir tatbikat gerçekleştirdik. Bununla ilgili AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Emniyet Olay Yeri ve itfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm paydaşlarımızın ekipleriyle birlikte başarıyla bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Kaynak: İHA
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