Özalp'ta Öğrencilere Ödüller

14.05.2026 16:48
Özalp'ta düzenlenen 'Ramazanla Öğreniyorum' projesinde 200 öğrenci ödüllerini aldı.

Van'ın Özalp ilçesinde düzenlenen "Ramazanla Öğreniyorum" projesi kapsamında ilmihal, siyer ve ibadet eğitimlerinde başarı gösteren 200 öğrenci, görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu.

Özalp Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Ramazanla Öğreniyorum" projesinin ödül töreni, Özalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlçe protokolünün ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez, İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ve çok sayıda kurum amiri katıldı. Emek İlköğretim Okulu öğrencilerinden oluşan koro, seslendirdikleri ilahilerle katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Törende konuşan Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, eğitimin çok yönlü olması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Derdimiz ve gayemiz, çocuklarımızın çift kanatlı yetişmesidir. Maalesef tek kanatla kuş uçmuyor. Çocuklarımıza akademik eğitimlerinin yanında manevi eğitimin de verilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu bu proje ile bir kez daha gördük. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Proje Koordinatörü Hakan Zorlu, projenin kapsamı ve sonuçları hakkında bilgi vererek, sürecin detaylarını paylaştı. Zorlu, projeye toplamda 1300 öğrencinin katıldığını, yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda 200 öğrencinin dereceye girmeye hak kazandığını belirtti.

Protokol üyelerinin öğrencilere ödüllerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - VAN

Kaynak: İHA

