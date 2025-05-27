Özel Eğitim Anaokulu Müdürü ve Müdür Yardımcısı Okulu Yenileyerek Öğrenci Sayısını Artırdı - Son Dakika
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Eğitim

Özel Eğitim Anaokulu Müdürü ve Müdür Yardımcısı Okulu Yenileyerek Öğrenci Sayısını Artırdı

27.05.2025 13:09
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ANKARA Şehitlik Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Birce Baştuğ ve Müdür Yardımcısı Sinem Özgül, 2 yıl önce göreve başladıkları okula ait 1955 yılında yapılan 2 katlı binayı, gönüllülerin de desteği ile yenileyip, renklendirdi.

ANKARA Şehitlik Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Birce Baştuğ ve Müdür Yardımcısı Sinem Özgül, 2 yıl önce göreve başladıkları okula ait 1955 yılında yapılan 2 katlı binayı, gönüllülerin de desteği ile yenileyip, renklendirdi.

Mamak ilçesinde 1955 yılında yapılan okul, Şehitlik Ortaokulu olarak eğitim öğretime başladı. Ortaokul, 2019'da yapılan yeni binaya taşınırken, eski binada özel eğitim öğrencileri eğitime devam etti. Şehitlik Özel Eğitim Anaokulu'nda 2023 yılında göreve başlayan okul müdürü Birce Baştuğ ve yardımcısı Sinem Özgül, bakanlıktan aldıkları ödenek ve gönüllülerin de desteğiyle 70 yıllık binayı yeniledi. Başlangıçta 3 sınıfı bulunan okul, yapılan tadilat ve yenileme çalışmalarıyla 9 derslikli hale getirildi. Baştuğ ve Özgül'ün öncülüğünde yapılan çalışmalarla yenilenen özel eğitim binası velilerin de beğenisini kazandı. Yeniledikten sonra okulda öğrenci sayısı da 13'ten 41'e çıktı.

'DAYANIŞMANIN ÖYKÜSÜ'

Okul Müdürü Birce Baştuğ, okulda görev yapmaya başladığında yalnızca 3 sınıf olduğunu; ama bölgede özel eğitim ihtiyacı olan daha fazla öğrenci olduğunu belirterek, "Okulumuzun birçok alanı kullanım dışıydı. Aktif olan sadece 3 sınıf ve bir tuvaletti. Biz tutkuyla yapıyoruz mesleğimizi. Güçlerimizi birleştirdik. Bunu bir avantaja dönüştürdük ve okulumuzun ihtiyaçlarını, eksiklerini belirledik ve bu ihtiyaçların giderilmesi için devletimizin hangi birimlerinden yardım almamız gerektiğini, nereye başvurmamız gerektiğini analiz ederek bir rapor hazırladık. Hayal ettik. Burası sadece bir bina değil artık bizim için. Duvarları sadece bir inşaat olarak düşünmeyelim. Sevgiyle, güvenle, iş birliğiyle yapılan bir dayanışmanın aslında öyküsü, sonucu burası" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen ödenek ve gönüllülerin desteği ile 11 aylık bir sürede yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirten Baştuğ, "Çalışalar sırasında biz de görev aldık. Örneğin binamızın dış cephesinin renklerinin tasarımını biz yaptık. Okulun açılacağı zamana çok yaklaştığımız için elimize birer çekiç aldık, bir matkap aldık ve biz de çalıştık. Çocuklarımız okulun koridorlarında çok güvenle geziyorlar artık. Çocuklarımız güvenle koridorlarda gezebiliyorlar ya da sınıflarda onlar için hazırlanmış, tasarlanmış özel materyaller, işte masalarla daha konforlu bir eğitim, modern bir eğitim hizmeti alıyorlar burada" diye konuştu.

'ADRES DIŞI ÖĞRENCİLER DE GELMEK İSTİYOR'

Müdür Yardımcısı Sinem Özgül, "Şimdi okulumuzda 18 öğretmen, 1 rehber öğretmen, 41 öğrenci, 9 da sınıfımız var. Hepsi yenileme çalışmalarından sonrasında arttı ve hatta okulumuza adres dışı öğrenciler de gelmek istiyorlar. Normalde servislerle gelir öğrencilerimiz buraya. Taşıma hizmetinden faydalanırlar. Kendi imkanlarıyla getirmeye razı olan ailelerimiz de okulumuza gelmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: DHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Özel Eğitim Anaokulu Müdürü ve Müdür Yardımcısı Okulu Yenileyerek Öğrenci Sayısını Artırdı - Son Dakika

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