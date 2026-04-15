Engelsiz eller Mesir için üretiyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 13:10  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı bireyler, Uluslararası Manisa Mesir Festivali öncesi hazırladıkları mum ve dekoratif ürünlerle toplumsal hayata katılım sağlıyor.

Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı bireyler, 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 486. Uluslararası Manisa Mesir Festivali öncesinde hazırladıkları el emeği ürünlerle dikkat çekiyor.

Manisa'da özel ihtiyaçlı öğrenciler, Mesir Festivali için ürettikleri mum ve dekoratif ürünlerle hem özgüven kazanıyor hem de toplumsal hayata daha güçlü katılım sağlıyor.

Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel ihtiyaçlı bireyler, atölye çalışmalarında aktif rol alarak üretim süreçlerine katılıyor. Öğrenciler, taş tozu ve doğal soya wax kullanarak mum ve çeşitli dekoratif ürünler hazırlıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen uygulamalı eğitimlerde öğrenciler; planlama, üretim ve ürünün tamamlanması gibi tüm aşamalarda görev alıyor. Bu süreç sayesinde el becerilerini geliştiren bireyler, başarma duygusunu yaşayarak özgüvenlerini de artırıyor.

Atölyelerde hazırlanan el emeği ürünler, bu yıl 486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kurulacak stantta vatandaşların beğenisine sunulacak. Festival ziyaretçileri, özel ihtiyaçlı bireylerin özenle hazırladığı ürünleri yakından inceleme imkanı bulacak.

Şehzadeler Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürüttüğü çalışmalarla özel ihtiyaçlı bireylerin üretime katılımını desteklemeyi ve sosyal hayatta daha görünür olmalarına katkı sunmayı sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Manisa, Eğitim

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:37:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.