Engelsiz eller Mesir için üretiyor

Şehzadeler Belediyesi Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı bireyler, 21-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 486. Uluslararası Manisa Mesir Festivali öncesinde hazırladıkları el emeği ürünlerle dikkat çekiyor.

Manisa'da özel ihtiyaçlı öğrenciler, Mesir Festivali için ürettikleri mum ve dekoratif ürünlerle hem özgüven kazanıyor hem de toplumsal hayata daha güçlü katılım sağlıyor.

Şehzadeler Belediyesi'ne bağlı Tilkisüleymaniye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan özel ihtiyaçlı bireyler, atölye çalışmalarında aktif rol alarak üretim süreçlerine katılıyor. Öğrenciler, taş tozu ve doğal soya wax kullanarak mum ve çeşitli dekoratif ürünler hazırlıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen uygulamalı eğitimlerde öğrenciler; planlama, üretim ve ürünün tamamlanması gibi tüm aşamalarda görev alıyor. Bu süreç sayesinde el becerilerini geliştiren bireyler, başarma duygusunu yaşayarak özgüvenlerini de artırıyor.

Festivalde sergilenecek

Atölyelerde hazırlanan el emeği ürünler, bu yıl 486'ncısı düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında kurulacak stantta vatandaşların beğenisine sunulacak. Festival ziyaretçileri, özel ihtiyaçlı bireylerin özenle hazırladığı ürünleri yakından inceleme imkanı bulacak.

Şehzadeler Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürüttüğü çalışmalarla özel ihtiyaçlı bireylerin üretime katılımını desteklemeyi ve sosyal hayatta daha görünür olmalarına katkı sunmayı sürdürüyor. - MANİSA