Patnos\'ta DYK kurslarını inceleyen Milli Eğitim Müdürü Zorlu öğrencilerle sohbet etti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve öğrenme eksikliklerini gidermek amacıyla hafta sonu Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, kursları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Patnos'ta öğrencilerin derslerini pekiştirmeleri ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla hafta sonları düzenlenen kurslarda eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, hafta sonu kurslarına katılan öğrencilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve kursların işleyişini yerinde inceledi.

Öğrencilerin derslerdeki eksikliklerini gidermeyi ve akademik başarılarını artırmayı hedefleyen kurslarla eğitim faaliyetlerinin hafta sonlarında da devam etmesi sağlanıyor. Patnos'ta sürdürülen çalışmalarla öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek geleceğe daha donanımlı hazırlanmaları amaçlanıyor.