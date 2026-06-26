Prof. Dr. Kazançoğlu NWO'da Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Kazançoğlu NWO'da Türkiye'yi Temsil Ediyor

Prof. Dr. Kazançoğlu NWO\'da Türkiye\'yi Temsil Ediyor
26.06.2026 10:30
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Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, NWO komitesinde ülkemizi temsil ediyor.

Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Hollanda Araştırma Konseyi'nin (NWO) komitesinde yer alarak bilim dünyasında Türkiye'yi temsil ediyor.

Türkiye'de döngüsel ekonomi alanında en çok yayın yapan akademisyen ve dünyada da bu alanda en çok yayın yapan 12'nci akademisyen olan Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, uluslararası bilim dünyasında önemli bir başarıya daha imza attı. Kazançoğlu, bilimde kalite ve yeniliği teşvik etmek amacıyla döngüsel ekonomi alanındaki araştırmaları finanse eden ve yöneten bir kurum olan Hollanda Araştırma Konseyi'nin (NWO) "Döngüsel Ekonomi Komitesi"nde ülkemizi temsil eden tek Türk akademisyen olarak görev alıyor. Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu'nun bu önemli görevi, Türkiye'nin bilimsel alandaki görünürlüğünü artırırken, sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik uluslararası çalışmalara da güçlü bir katkı sunuyor.

Hollanda Araştırma Konseyi (NWO), Prof. Dr. Kazançoğlu gibi uzmanların yer aldığı bu komite, kaynakların verimli kullanımı, atık yönetimi ve sürdürülebilir üretim endüstrisi konularında stratejik projeleri destekleyerek Hollanda'nın 2050 döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sağlıyor.

"En seçkin Profesör"

Akademik üretkenliği ve bilimsel etkisiyle öne çıkan Kazançoğlu, son beş yıllık performans değerlendirmelerine göre "ABCD Journal Quality List", "Scimago Journal Ranks", "HCERES" ve "Handelsblatt" indekslerinde Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan araştırmacılar arasında ilk sırada yer aldı. Bu başarısını uluslararası ödüllerle de zirveye taşıyan Kazançoğlu, geçtiğimiz yıl Uluslararası Endüstri Mühendisliği ve Operasyon Yönetimi Topluluğu (IEOM) tarafından "Lojistik Dalında Yılın En Seçkin Profesörü" seçildi.

Avrupa'da döngüsel ekonominin lideri konumundaki Hollanda'da üstlendiği görev ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Kazançoğlu, şunları söyledi: "Hollanda Araştırma Konseyi bünyesindeki bu komite; kaynakların verimli kullanımı, atık yönetimi ve sürdürülebilir üretim modelleri üzerine bilimsel araştırmaları destekleyerek, 2050 döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Döngüsel ekonomi alanında küresel ölçekte stratejik projelerin geliştirilmesine katkı sağlamaktan dolayı benim için çok anlamlı." - İZMİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Rektör, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Prof. Dr. Kazançoğlu NWO'da Türkiye'yi Temsil Ediyor - Son Dakika

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