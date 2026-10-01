Ravza Nur Kaçan, Kick Boksta Türkiye birinciliğini okuluna kazandırdı - Son Dakika
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Ravza Nur Kaçan, Kick Boksta Türkiye birinciliğini okuluna kazandırdı

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Ravza Nur Kaçan, Kick Boksta Türkiye birinciliğini okuluna kazandırdı
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Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, Eskişehir'de düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi oldu. Kaçan, madalyasını okul müdürü Oktay Turinay'a hediye etti; Turinay, öğrenciyi ve antrenörlerini tebrik etti.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Ravza Nur Kaçan, Kick Boks Türkiye Şampiyonası müsabakalarında tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Şampiyona, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de gerçekleştirildi. Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ravza Nur Kaçan, ringdeki üstün performansı, disiplinli çalışması ve azmiyle zirveye adını yazdırdı. Türkiye birincisi olan Kaçan, elde ettiği başarıyla hem kendi okulunu hem de Eskişehir'i gururlandırdı.

"Bizlere büyük bir gurur yaşattı"

Şampiyon öğrenci, madalyasını Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay'a hediye etti. Okul Müdürü Turinay, "Şampiyon olup okulumuza Kick Boks alanında Türkiye birinciliği kazandıran öğrencimiz Ravza Nur Kaçan ve antrenörlerini göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşattı. Genç yaşta elde ettiği bu anlamlı dereceyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacağının sinyalini veren öğrencimize, spor hayatında ve eğitim yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
OrgeneralKick BoksEskişehirTürkiyeHediyeEğitimSporSon Dakika

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