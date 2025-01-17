Samsun'da İkiz Öğrencilerin Özel Karneleri - Son Dakika
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Eğitim

Samsun'da İkiz Öğrencilerin Özel Karneleri

Samsun\'da İkiz Öğrencilerin Özel Karneleri

Samsun'daki Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda, 10'u ikiz olmak üzere 20 öğrenci karne aldı. Okul müdürü, ikizlerin okuldaki özel yerini vurgularken, öğretmenleri de ikizlerle geçirdikleri eğlenceli zamanları anlattı.

17.01.2025 18:41  Güncelleme: 18:44
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SAMSUN'daki Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda eğitim gören 10'u ikiz 20 öğrenci karnelerini aldı. Milli Eğitim Vakfı İlkokulu Müdürü Abdullah Midilli, "Okulumuzda bulunan ikiz öğrencilerimiz bizim için çok özeldir" dedi.

Kentte 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminde 1290 okuldaki 262 bin 443 öğrenci karnelerini aldı. Atakum ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı İlkokulu'nda eğitim-öğretim gören 10'u da ikiz olmak üzere 20 öğrenci aynı sınıfta toplanıp karnelerini aldı. Törende konuşan okul müdürü Abdullah Midilli, "İkiz öğrencilerimizin sayısı Atakum ilçesinde bulunan bütün okullarımızdan fazladır. Okulumuzda bulunan ikiz öğrencilerimiz bizim için çok özeldir. Okulumuzda bulunan ikizleri aynı sınıfa topladık ve onların karne törenini yapıyoruz. Öğrencilerimiz 2 haftalık tatile giriyorlar. Hepsine aileleri ile beraber iyi bir tatil diliyoruz" diye konuştu.

'İKİZ ÖĞRENCİLERİ OKUTMAK ÇOK EĞLENCELİ'

Sınıf öğretmeni Menekşe Kalkan da "İkiz öğrencileri okutmak gerçekten çok eğlenceli. Öğrencilerle birlikte çok güzel bir yarı dönem geçirdik. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri de gerçekten çok özel oluyor. Böyle öğrencilere sahip olduğum için çok mutluyum. İnşallah gelecekte çok büyük başarılar göstereceklerdir. Bütün öğrencilerime bu konuda inanıyorum. Her şey gönüllerine göre olsun" ifadelerini kullandı.

'İKİZİMLE EĞİTİM ALMAK BİZE ÇOK GÜZEL HİSSETTİRİYOR'

İkiz kardeşiyle aynı okulda eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencilerinden Ali Noyan, "Biz birlikte çok iyi anlaşıyoruz. Aynı sınıfta olduğumuz için de çok mutluyum. Birlikte eğitim almak bize çok güzel hissettiriyor" dedi.

Kaynak: DHA

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