Samsun\'da Yaz Kur\'an Kursları Başlıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenecek Yaz Kur'an Kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. İlçe genelindeki 352 camide gerçekleştirilecek ve 482 öğreticinin görev alacağı kurslara yaklaşık 10 bin öğrenci katılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülükleri koordinesinde gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursları 6 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek tören ile başlayacak. Hacı Aydınoğlu Kur'an Kursunda saat 11.00'de yapılacak tören ile yaklaşık 10 bin öğrenci eğitimlere başlayacak.

İlçe genelinde bulunan 352 camide gerçekleştirilecek kurslarda 482 öğretici görev alacak. Yaklaşık 10 bin öğrencinin katılmasının beklendiği eğitimlerde çocuklar, yaz tatillerini hem Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenerek hem de çeşitli sosyal etkinliklere katılarak değerlendirme imkanı bulacak.

Yaz Kur'an Kursları kapsamında 4-6 yaş grubu çocuklara da yaşlarına uygun içeriklerle eğitim verilecek. Kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet bilinci, ahlak eğitimi ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

6 Temmuz'da başlayacak eğitim programı 14 Ağustos'ta tamamlanacak. Toplam 6 hafta sürecek kurslar boyunca öğrencilerin hem dini bilgiler edinmeleri hem de verimli bir yaz tatili geçirmeleri hedefleniyor.

22 Haziran'da başlayan Yaz Kur'an Kursu kayıtları 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Kurslara katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini ilçe genelindeki camiler ve müftülük aracılığıyla yaptırabilecek

İlçe Müftüsü Cemal Uzun, tüm çocukları ve gençleri Yaz Kur'an Kurslarına davet ederek, kursların milli ve manevi değerlerin öğrenilmesi, dini bilincin gelişmesi ve çocukların sosyal yönden desteklenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. - SAMSUN