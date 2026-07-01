Samsun'da Yaz Kur'an Kursları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Yaz Kur'an Kursları Başlıyor

Samsun\'da Yaz Kur\'an Kursları Başlıyor
01.07.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarşamba'da 10 bin öğrenci, 352 camide Yaz Kur'an Kursları için eğitime başlayacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenecek Yaz Kur'an Kursları, 6 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. İlçe genelindeki 352 camide gerçekleştirilecek ve 482 öğreticinin görev alacağı kurslara yaklaşık 10 bin öğrenci katılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il ve ilçe müftülükleri koordinesinde gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursları 6 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek tören ile başlayacak. Hacı Aydınoğlu Kur'an Kursunda saat 11.00'de yapılacak tören ile yaklaşık 10 bin öğrenci eğitimlere başlayacak.

İlçe genelinde bulunan 352 camide gerçekleştirilecek kurslarda 482 öğretici görev alacak. Yaklaşık 10 bin öğrencinin katılmasının beklendiği eğitimlerde çocuklar, yaz tatillerini hem Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğrenerek hem de çeşitli sosyal etkinliklere katılarak değerlendirme imkanı bulacak.

Yaz Kur'an Kursları kapsamında 4-6 yaş grubu çocuklara da yaşlarına uygun içeriklerle eğitim verilecek. Kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet bilinci, ahlak eğitimi ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

6 Temmuz'da başlayacak eğitim programı 14 Ağustos'ta tamamlanacak. Toplam 6 hafta sürecek kurslar boyunca öğrencilerin hem dini bilgiler edinmeleri hem de verimli bir yaz tatili geçirmeleri hedefleniyor.

22 Haziran'da başlayan Yaz Kur'an Kursu kayıtları 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Kurslara katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini ilçe genelindeki camiler ve müftülük aracılığıyla yaptırabilecek

İlçe Müftüsü Cemal Uzun, tüm çocukları ve gençleri Yaz Kur'an Kurslarına davet ederek, kursların milli ve manevi değerlerin öğrenilmesi, dini bilincin gelişmesi ve çocukların sosyal yönden desteklenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Eğitim, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun'da Yaz Kur'an Kursları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Edirne’de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor

19:09
Galatasaray’dan Jhon Duran’ın sözleşmesine özel madde İşte oyuncunun alacağı maaş
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
18:58
Beşiktaş’ta ayrılık: 1. Lig’e gitti
Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 19:32:34. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Yaz Kur'an Kursları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.