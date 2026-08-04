Sarıgöl'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Sarıgöl\'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
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Manisa Sarıgöl'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda hazırlık çalışmaları hızla sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okulları ziyaret ederek eksikleri yerinde inceledi ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlık çalışmaları hız kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, okulları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul binaları, pansiyonlar ve eğitim alanları yeni döneme hazırlanıyor.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ile birlikte ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek hazırlıkları yerinde inceledi. Heyet, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul ve pansiyon binası, Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Esin Akay Ortaokulu, Şehit Esin Akay İlkokulu ile Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yaz kurslarını ziyaret etti.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların eksiklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Okullarımızı eğitim öğretime hazır hale getiren okul yöneticilerimize ve yardımcı personellerimize teşekkür ediyorum. Ziyaret ve incelemelerimizde okul müdürlerimiz ve yöneticilerimizle hazırlık sürecini değerlendirdik. Okullarımızın fiziki durumları ile ders araç ve gereçlerindeki eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına güvenli, sağlıklı ve donanımlı ortamlarda başlaması amacıyla okullardaki hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor - Son Dakika

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