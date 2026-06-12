Sarıgöl'de Mangalle Buluşma - Son Dakika
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Sarıgöl'de Mangalle Buluşma

Sarıgöl\'de Mangalle Buluşma
12.06.2026 10:36
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Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, Kurban Bayramı sonrası mangal etkinliği düzenledi, katılım yoğundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Çavuşlar İlkokulu ve Ortaokulu, bu yıl ikincisini düzenlediği mangal etkinliğinde öğrenci, veli ve öğretmenleri bir araya getirdi.

Kurban Bayramı'nın ardından düzenlenen ve bayramın paylaşma kültürünü okul ortamına taşıyan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Okul bahçesinde düzenlenen programa veliler, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Yalçın Duman, organizasyonun birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Bu güzel buluşmayı özellikle yardımlaşma ruhunu pekiştirmek adına geçen yıl da olduğu gibi Kurban Bayramı sonrasına planladık. Etkinliğin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli velilerimize ve Okul-Aile Birliğimize destekleri için gönülden teşekkür ederim. Büyük fedakarlıklarla emeği geçen öğretmenlerimize, personelimize, bizleri kırmayarak davetimize icabet eden başta İlçe Kaymakamımız Sayın Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cezmi Yıldırak olmak üzere katılan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Okul-aile iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayan etkinlik, samimi sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Mangalle Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Neslihan Teke Neslihan Teke:
    iyi de bayramda kurbanlık hayvanlar için acı çektiler şimdi mangal yapıyo insanlar biraz düşünülsün bunlar da 0 0 Yanıtla
  • Kürşat Cıhan Kürşat Cıhan:
    güzel bi etkinlik olmuş gibi görünüyor okul-veli işbirliği bu şekilde güçlenirse kesinlikle iyi olur çocuklar için de eğitici ve eğlenceli bi ortam oluşmuş olmalı bayramdan sonra bu tür aktiviteler toplumu birleştirmesi açısından önemli bence 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Tirit Yusuf Tirit:
    bu tür etkinlikler her yıl yapılıyo artık iyi bişey tabi ama geçen sene de benzer bi program vardı hatırlıyorum okul müdürü söylesene yeni bir şey nedir bu mangal işi aynı şeyleri tekrarlıyo herkes 0 0 Yanıtla
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