Sarıgöl Atatürk Ortaokulu\'nun yıl sonu sergisi göz kamaştırdı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi büyük beğeni topladı. Protokol üyelerinin de katıldığı sergide öğrencilerin sanatsal yetenekleri takdir edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Okulun konferans salonunda açılan sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden renkli ve özgün çalışmalar yer aldı. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenen eserler tam not aldı.

Serginin açılışına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergide öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ederek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da serginin hazırlanmasında emeği bulunan okul müdürü, resim öğretmeni ve öğrencileri kutlayarak, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Öğrencilerin hayal güçlerini ve yeteneklerini yansıttıkları eserlerin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından beğeniyle gezildi. - MANİSA