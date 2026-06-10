Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nun yıl sonu sergisi göz kamaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nun yıl sonu sergisi göz kamaştırdı

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu\'nun yıl sonu sergisi göz kamaştırdı
10.06.2026 15:04  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı resim sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğrencileri tebrik etti.

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi büyük beğeni topladı. Protokol üyelerinin de katıldığı sergide öğrencilerin sanatsal yetenekleri takdir edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Okulun konferans salonunda açılan sergide öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden renkli ve özgün çalışmalar yer aldı. Ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenen eserler tam not aldı.

Serginin açılışına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergide öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ederek başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da serginin hazırlanmasında emeği bulunan okul müdürü, resim öğretmeni ve öğrencileri kutlayarak, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Öğrencilerin hayal güçlerini ve yeteneklerini yansıttıkları eserlerin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından beğeniyle gezildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Sarıgöl, Manisa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nun yıl sonu sergisi göz kamaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi Gurbetçinin cinayet dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı: Katili kızının çizdiği resim ele verdi
ABD’ye alınmayan hakem, İstanbul’dan veryansın etti ABD'ye alınmayan hakem, İstanbul'dan veryansın etti
Şişli’de 10 yıl önce Aynur Kanbur’u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

15:05
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
14:57
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe’ye sarıldı
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 15:22:26. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nun yıl sonu sergisi göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.