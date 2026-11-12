Sarıgöl'de TÜBİTAK projelerinin hazırlıkları için öğretmenlerle toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Sarıgöl'de TÜBİTAK projelerinin hazırlıkları için öğretmenlerle toplantı düzenlendi

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Sarıgöl\'de TÜBİTAK projelerinin hazırlıkları için öğretmenlerle toplantı düzenlendi
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Sarıgöl'de TÜBİTAK 4004 ve 4006 programları kapsamında öğretmenlerle ön değerlendirme ve planlama toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığındaki toplantıda başvuru süreçleri ve öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesi ele alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında öğretmenlerin katılımıyla ön değerlendirme ve planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda; proje başvuru süreçleri, yürütülecek hazırlık çalışmaları ve eğitimde bilimsel düşünme, araştırma ile üretkenliği teşvik edecek adımlar ele alındı. Toplantıda, öğretmenlerin görüş ve önerileri doğrultusunda ilçedeki proje kültürünün geliştirilmesi, öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesi ve yenilikçi eğitim uygulamalarının okullarda yaygınlaştırılması konularında görüş birliğine varıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, toplantıya katılım sağlayan ve sürece katkı sunan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, hazırlık aşamasındaki projelerde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
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