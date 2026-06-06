Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda türkü dolu gece - Son Dakika
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda türkü dolu gece

Hayat Boyu Öğrenme Haftası\'nda türkü dolu gece
06.06.2026 14:36  Güncelleme: 14:38
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri'nde kursiyerler, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler seslendirdi. Yoğun ilgi gören gecede duygusal ve hareketli türküler izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri'nde sahne alan kursiyerler, Anadolu'nun farklı yörelerinden eserleri seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Sarıgöl Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Halk Eğitim Merkezi'nin müzik kurslarına katılan kursiyerler sahne aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküler seslendirildi.

Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinin yer aldığı konser boyunca izleyiciler keyifli anlar yaşarken, zaman zaman türkülere eşlik etti. Aylar süren çalışmaların ardından sahneye çıkan kursiyerler, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Duygusal eserler salonda duygulu anlar yaşatırken, hareketli türküler geceye coşku kattı.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan konser, katılımcılardan tam not aldı.

Programın sonunda Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, sahne alan kursiyerleri, eğitmenleri ve Halk Eğitim Merkezi yöneticileri ile öğretmenlerini tebrik ederek teşekkür etti. Konser, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nda türkü dolu gece - Son Dakika

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