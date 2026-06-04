Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı Manisa'da İkinci Oldu - Son Dakika
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Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı Manisa'da İkinci Oldu

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı Manisa\'da İkinci Oldu
04.06.2026 08:58
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Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı, Manisa'da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda il ikincisi oldu. Önce Sarıgöl ve Kula bölge yarışmalarında birincilik kazanan ekip, finallerde ikinci olarak büyük başarı elde etti. Okul müdürü Mehmet Altıntaş, öğrencilerin gelecek yıl şampiyonluk kupasını kazanmayı hedeflediğini belirtti.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı, Manisa'da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda il ikincisi olarak büyük başarıya imza attı. İlçe genelinde sevinçle karşılanan başarı sonrası öğrencilerin hedefi gelecek yıl şampiyonluk kupasını Sarıgöl'e getirmek oldu.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu, Manisa'da düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda il ikincisi olarak önemli bir başarı elde etti.

Elemelerde Sarıgöl birincisi olduktan sonra Kula'da yapılan bölge yarışmalarında da şampiyon olan Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı, Manisa finallerinde ikinci olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, elde edilen başarının çok değerli olduğunu belirterek, "Akıl ve zeka oyunu olan mangala turnuvasında önce Sarıgöl'de, ardından Kula'da bölge şampiyonu olduk. Bugün ise Manisa genelinde şampiyonluğu kaçırarak ikinci olduk. Aslında çok büyük bir başarı. Ancak öğrencilerimiz şampiyonluğu o kadar istiyordu ki hiçbirimiz tam anlamıyla sevinemedik. İnşallah seneye o kupa Sarıgöl'ümüze gelecek. Öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da, Manisa il ikincisi olan Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı ile emeği geçen öğretmenleri kutladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı Manisa'da İkinci Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Mangala Takımı Manisa'da İkinci Oldu - Son Dakika
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