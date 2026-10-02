Sarıgöllü öğrencilerden Gazzeli çocuklar için anlamlı etkinlik - Son Dakika
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Sarıgöllü öğrencilerden Gazzeli çocuklar için anlamlı etkinlik

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Sarıgöllü öğrencilerden Gazzeli çocuklar için anlamlı etkinlik
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Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" sloganıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrenciler, Gazzeli çocuklar için "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" sloganıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrencilerin oluşturduğu Filistin bayrağı koreografisi ve gökyüzüne bırakılan balonlar duygu dolu anlar yaşattı.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinesinde, Filistinli ve Gazzeli çocukların sesini duyurmak amacıyla anlamlı bir program düzenlendi. Etkinliğe; Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Şube Müdürleri Yüksel Kanyılmaz ve Muhittin Şen'in yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Dört Eylül İlkokulu, Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu ve Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin coşkuyla katılım gösterdiği programda, Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencileri Filistin bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle alana gelerek etkinliğe renk kattı.

Programda, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Birsen Tuzlu tarafından kaleme alınan "Gazze'nin Yetim Çocuklarına" adlı şiirin okunması katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Ardından Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ortaklaşa hazırladığı Filistin bayrağı koreografisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Özgür bir Filistin vurgusunun yapıldığı anlamlı program, çocukların gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatSarıgölManisaEğitimSon Dakika

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