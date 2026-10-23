Sarıkamış Fen Lisesi'ndeki kütüphane Vali Polat'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Sarıkamış Fen Lisesi'ndeki kütüphane Vali Polat'ın katılımıyla açıldı

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Sarıkamış Fen Lisesi\'ndeki kütüphane Vali Polat\'ın katılımıyla açıldı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TOGEM-DER'in yürüttüğü Yaşayan Kütüphane Projesi kapsamında Fen Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphane, Vali Ziya Polat'ın katıldığı törenle açıldı. Kütüphanenin öğrencilerin erişimini kolaylaştırması ve okuma alışkanlığını geliştirmesi hedefleniyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından yürütülen "Yaşayan Kütüphane Projesi" kapsamında Fen Lisesi bünyesinde oluşturulan kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programına Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis ve davetliler katıldı.

Proje kapsamında okulda oluşturulan kütüphanenin, öğrencilerin kitaplara erişimini kolaylaştırması ve eğitim hayatlarına katkı sunması hedefleniyor.

Eğitim ve sosyal dayanışmayı bir araya getiren proje ile öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bilgiye erişim imkanlarının artırılması ve araştırmaya dayalı öğrenme kültürünün desteklenmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını daha verimli değerlendirebilecekleri bir alan olarak tasarlanan kütüphanenin, okulun eğitim ortamına da katkı sağlaması bekleniyor.

Açılış programında, eğitimin niteliğini artıran ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen projelerin önemine dikkat çekildi. Okul bünyesinde hizmete sunulan kütüphanenin, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra düşünme, araştırma ve kendilerini geliştirme becerilerine de katkı sunması hedefleniyor.

"Yaşayan Kütüphane Projesi" kapsamında Fen Lisesi'nde oluşturulan kütüphane, düzenlenen açılış programının ardından öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Kaynak: İHA
SarıkamışEtkinlikKültürGüncelEğitimKarsSon Dakika

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