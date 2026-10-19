Sarıkamış'ta bacaya Türk bayrağı diken iki çocuğun bayrak sevgisi yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta bacaya Türk bayrağı diken iki çocuğun bayrak sevgisi yürekleri ısıttı

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Sarıkamış\'ta bacaya Türk bayrağı diken iki çocuğun bayrak sevgisi yürekleri ısıttı
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Sarıkamış'a bağlı Yenigazi köyünde iki küçük çocuk, evlerinin bacasına harç ve betonla sağlamlaştırdıkları direğe Türk bayrağı dikti. Çocukların rüzgarda dalgalanan bayrağı öpüp başlarına koyduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta iki küçük çocuğun evlerinin çatısına kendi imkanlarıyla diktikleri Türk bayrağını öperek başlarına koyduğu anlar, yürekleri ısıttı. Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak için çaba gösteren çocukların bayrağa duyduğu sevgi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi köyünde yaşanan olayda, iki küçük çocuk evlerinin bacasına Türk bayrağı dikmek için kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları bayrak direğini bacaya çıkaran minikler, direğin sağlam durması için alt kısmını harç ve betonla güçlendirdi. Hazırlıklarını tamamlayan çocuklar, daha sonra Türk bayrağını göndere çekti.

"Bayrağı öpüp başlarına koydular"

Rüzgarda dalgalanmaya başlayan Türk bayrağını ellerine alan çocuklar, ay-yıldızı öperek başlarına koydu. Miniklerin bayrağa gösterdiği sevgi ve mutlulukları yüzlerine yansıyan ifadeleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Sarıkamış'ta yürekleri ısıtan görüntüler"

Tarihi kahramanlık destanlarıyla anılan Sarıkamış'ın Yenigazi köyünde kaydedilen görüntüler, çocukların Türk bayrağına duyduğu sevgiyi gözler önüne serdi. İki küçük çocuğun kendi çabalarıyla göndere çektiği bayrağı sevgiyle öpmesi, vatan ve bayrak sevgisinin küçük yaşlarda kazanılan değerler arasında olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kaynak: İHA
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