Simav\'da 2026-2027 eğitim yılı çelenk töreniyle başladı, ilk ders \'kardeşlik\'

Kütahya'nın Simav ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı alanındaki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma törenine, ilçedeki okulların bayrak ve flamalarıyla okul müdürleri katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılına büyük bir heyecan ve umutla başladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl temennisinde bulundu.

İsmail Güven, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersine ilişkin mesajını ise, "Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik" ifadeleriyle paylaştı.