Sancaktepe'de Perran Kutman Sarıtaş İlköğretim Okulu'nda sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olan Ömer Yiğit Kızıltepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme vaadinde bulundu. Başkan Döğücü, sınıf başkanı seçilen öğrencinin ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi.
Sancaktepe'de bulunan Perran Kutman Sarıtaş İlköğretim Okulu'nda sınıf başkanlığına aday olan 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü, sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ile birlikte okula ziyarette bulundu. Öğrencilerle bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Döğücü, sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'i tebrik etti.
Sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in isteği üzerine okula ziyarette bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bugün Ömer Yiğit'in başkan seçilirken verdiği bir vaadi yerine getirdik. Ömer, 'Başkan Şeyma Döğücü'yü sınıfa getireceğim' demiş. Babası da bana söyleyince başkanımızın sözünü yerine getirmesini gerçekleştirelim dedik. Geldik onların sınıfını ziyaret ettik. Onlar da zaten bu vaadi bekliyorlarmış. Böylece doğru söyleyen, doğru başkanı seçmiş olduk. Bu mutluluğu bizler de görmüş olduk, benim de çok hoşuma gitti" şeklinde konuştu.
Ömer Yiğit Kızıltepe, "Şeyma Başkan sözümü tutmama yardım ettiği için mutluyum, onu çok seviyorum" dedi.
Ömer Yiğit'in babası Olgun Kızıltepe, ise "Küçük bir çocuğun gönlünü yapmak, en az başkanlık makamı kadar kıymetli. Ömer Yiğit'in sınıf başkanı seçildiği dönem arkadaşlarına böyle bir vaadi olmuştu. Ben de belediye başkanımıza bu talebi ilettim, kendisi de sağ olsun kırmadı. Ömer'in isteğini gerçekleştirmesine vesile oldu, kendilerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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Son Dakika › Eğitim › Sınıf başkanının seçim vaadini, belediye başkanı gerçekleştirdi - Son Dakika
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