Sinop\'ta Deniz Güvenliği Eğitimi

Sinop'ta deniz güvenliği bilincinin artırılması ve çeken akıntı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi.

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, il genelindeki 21 okulda toplam 1 bin 825 öğrenciye ulaşıldı.

Eğitimlerde öğrencilere çeken akıntı tehlikesi, denizde güvenli davranış kuralları ve deniz güvenliği konularında kapsamlı bilgiler verildi. Uzman personeller tarafından yapılan sunumlarda, özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan çeken akıntının oluşturabileceği riskler anlatılarak, bu durumla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, deniz kazalarının önlenmesi ve çocuklarda erken yaşta güvenlik bilincinin oluşturulması amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. - SİNOP