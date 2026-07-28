Sinop'ta okullarda bakım onarım çalışmaları incelendi
Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, 2026-2027 eğitim yılı öncesinde okullardaki bakım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde denetledi. Öğrencilere güvenli ortam sağlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullarda yürütülen bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul binalarındaki fiziki durumları ve devam eden tadilat çalışmalarını incelemek üzere saha ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler kapsamında TOKİ Şehit Fatih Erer Ortaokulu ile Borsa İstanbul Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesini giden Cebeci, okul yöneticilerinden yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.
Öğrencilerin yeni döneme daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda başlaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, "Öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz hazırlıklar, planlanan takvim doğrultusunda titizlikle devam ediyor" dedi.
İncelemelerin ardından okul idarecileri ve görevli personelle bir süre görüşen Cebeci, yeni eğitim döneminin sorunsuz şekilde başlaması için tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.
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