Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program, Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayrak Marşı eşliğinde Türk bayraklarının salona getirilmesiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda gönül işi olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin öğrencilerin hayatına sevgi, merhamet, sabır ve şefkatle dokunduğunu belirten Cebeci, bir öğretmenin öğrencisine duyduğu güvenin onun bütün hayatını değiştirebileceğini ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerine de değinen Cebeci, bilgiyi hikmetle, aklı vicdanla, başarıyı güzel ahlakla buluşturan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu idealin en önemli taşıyıcılarının öğretmenler olduğunu söyledi. Sinop'ta görev yapan öğretmenlerin bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında şehre değer kattığını dile getiren Cebeci, tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Emekli öğretmenler adına konuşan emekli tarih öğretmeni Muhsin Kahveci ise konuşmasında öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekti. Öğretmenlik mesleğinden ayrılmak zorunda kalmasaydı mesleğini sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Kahveci, başta babası olmak üzere vatan hizmetinde bulunmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm eğitimcileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Etkinlik kapsamında "Gökyüzüne Kanat Açan Bilgeler" adlı video gösterimi izleyicilerle buluşturuldu. Program, adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin töreni ve "Cana Dokunmak" isimli müzikli tiyatro gösterisiyle devam etti.

Kutlama programında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ödülleri verilirken, yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından emekli olan öğretmenlere de Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın da katıldığı Öğretmenler Günü kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.