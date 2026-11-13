Sinop Üniversitesi yöneticileri kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit dağıttı - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi yöneticileri kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit dağıttı

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Sinop Üniversitesi yöneticileri kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit dağıttı
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Sinop Üniversitesi yöneticileri, sınav haftası dolayısıyla kütüphanede ders çalışan öğrencilere simit dağıttı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ve beraberindeki yöneticiler öğrencilerle sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi; öğrenciler ikramdan dolayı teşekkür etti.

Sinop Üniversitesi yönetimi, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek simit ikramında bulundu.

Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz, Genel Sekreter Şenol Metin, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hüseyin Konukçu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bülent Baylam, sınav haftası dolayısıyla üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden üniversite yöneticileri, gençlerin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında ders çalışan öğrencilere simit ikram edilerek yoğun sınav temposuna kısa ve keyifli bir mola verildi.

Öğrenciler, moral ve motivasyon sağlayan ziyaret ile ikramlardan dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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