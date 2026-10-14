Şırnak Cizre'de AFAD uzmanları iki okulda öğrencilere afet farkındalığı anlattı - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de AFAD uzmanları iki okulda öğrencilere afet farkındalığı anlattı

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Şırnak Cizre\'de AFAD uzmanları iki okulda öğrencilere afet farkındalığı anlattı
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki iki okulda, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. AFAD uzmanları, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları anlatıp acil durum çantası hazırlamanın önemini uygulamalı gösterdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Artukoğlu Ortaokulu ile Artukoğlu İmam Hatip Ortaokulunda, "Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında öğrencilere yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararıyla her yıl dünya genelinde kutlanan "Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" etkinlikleri çerçevesinde, okul müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle öğrencilere yönelik bir eğitim eğitim programı düzenlendi. Eğitimde AFAD uzmanları tarafından öğrencilere, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış kalıpları detaylıca anlatıldı. Yaşanabilecek olası afet risklerinin zamanında alınan tedbirlerle nasıl en aza indirilebileceğine dikkat çekilen sunumlarda, okul ve ev ortamlarında alınması gereken yapısal önlemler ile acil durum çantası hazırlamanın önemi uygulamalı örneklerle gösterildi. "Afete Hazır Okul, Güvenli Gelecek" vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programında öğrenciler teorik bilgilerini pekiştirme imkanı buldu.

Program, öğrencilerin merak ettiği soruların AFAD uzmanlarınca yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
ŞırnakGüncelEğitimDünyaCizreAFADSon Dakika

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