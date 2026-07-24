Sivaslı Öğrenci YKS'de Türkiye 11'incisi Oldu - Son Dakika
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Sivaslı Öğrenci YKS'de Türkiye 11'incisi Oldu

Sivaslı Öğrenci YKS\'de Türkiye 11\'incisi Oldu
24.07.2026 10:43
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Damla Reyyan Doğan, YKS'de Türkiye 11'incisi oldu, gelecekte ekonomist olmayı hedefliyor.

Sivas'ta yaşayan ve girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 11'incisi olan Damla Reyyan Doğan (17), sınav sonucunu gördüğünde baygınlık geçirdi. Doğan, "İnşallah güzel ve prestijli bir üniversitede eğitim alıp ekonomist olmak istiyorum. Ülkeme en faydalı şekilde hizmet edebilmek için çalışacağım" dedi.

Sivas'ta yaşayan Harun ve Birsen Doğan çiftinin kızı Damla Reyyan Doğan (17), '108 yıllık ışıkları sönmeyen okul' olarak bilinen Selçuk Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) okulda hazırlanan ve ablasından psikolojik destek alan Doğan, eşit ağırlık alanında Türkiye 11'incisi oldu. Sınav sonucunu öğrendiğinde kısa süreli baygınlık geçiren Damla Reyyan Doğan, Ekonomi Bölümü hedeflediğini söyledi. Türkiye derecesinin yanı sıra Sivas 1'incisi olan Damla Reyyan Doğan, mezun olduğu Selçuk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Sınava hazırlık sürecini anlatan Damla Reyyan Doğan (17), "Türkiye genelinde 11'inci, TYT'de ise altı 188'inci oldum. Açıkçası bu başarı benim 9. sınıftan bu yana hedefimdi. O zamandan bu yana çalışmalarımı çok disiplinli ve azimli sürdürmeye çalıştım. Çok çalışmaktan ziyade doğru ve düzenli çalışmaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Açıkçası ilk bin gibi bir derece bekliyordum ama Türkiye 11'incisi olacağım hiç aklıma gelmemişti. Bu yüzden kendimi böyle bir başarıya hazırlamamıştım. Çevremdekiler deneme sonuçlarımdan dolayı benden yüksek bir derece bekliyordu ama 11'inci olduğumu duyunca herkes mutluluktan şok yaşadı. Bu süreçte beni mental olarak çok desteklediler. 'Başarabilirsin, sakın vazgeçme' gibi sözleri çok duydum. Yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkeme en faydalı şekilde hizmet edebilmek için çalışacağım"

Sınav sonucunu öğrendiğinde baygınlık geçirdiğini ifade eden Doğan, "Sonucu görünce inanamadım. İki basamaklı bir derece göreceğimi hiç düşünmüyordum. Sanırım gözüm karardı, tam hatırlamıyorum. Bayılmışım. Hala ara ara sonucu açıp bakıyorum, gerçekten ben Türkiye 11'incisi mi oldum diye. Bazen bunu başardığıma hala inanamıyorum. Çünkü süreç boyunca o kadar çalışmaya odaklanmıştım ki sonuç açıklandığında nasıl bir tepki vereceğimi hiç düşünmemiştim. İleride Ekonomi bölümü okumak istiyorum. İnşallah güzel ve prestijli bir üniversitede eğitim alıp ekonomist olmak istiyorum. Ülkeme en faydalı şekilde hizmet edebilmek için çalışacağım. Benden sonra sınava girecek arkadaşlara tavsiyem ise öncelikle kendilerine inanmaları ve başkalarının söylediklerine fazla kulak asmamalarıdır. Çünkü bu süreçte hem olumlu hem de olumsuz çok fazla şey duyacaksınız. Olumlu sözler sizi gereğinden fazla yükseltmesin, olumsuz sözler de moralinizi bozmasın. Kendi yolunuzda ilerlediğinizi unutmayın" ifadelerine yer verdi.

"Emek veren fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum"

Öğrencilerin başarısı için tüm imkanları kullandıklarını ifade eden Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Davut Ataman, "2026 YKS'de öğrencimiz Damla Reyyan Doğan, Türkiye 11'incisi ve Sivas 1'incisi olarak son yıllarda hem Sivas'ımıza hem de okulumuza en büyük başarıyı getirdi. Bundan dolayı büyük gurur ve onur duyduk. Elbette bu başarının arkasında büyük bir emek var. Öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları sayesinde hem Sivas'ımızı hem de okulumuzu gururlandırdık. Okulumuz yılın neredeyse 365 günü, günde yaklaşık 12 saat açık kalıyor. Cumartesi ve pazar günleri de gece geç saatlere kadar öğretmenlerimizin gözetiminde hizmet veriyor. Öğretmenlerimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Sadece YKS başarısıyla değil, ulusal ve uluslararası birçok alanda elde ettiğimiz başarılarla da ön plana çıkıyoruz. Valimiz çalışmalarımız boyunca bizlere çok büyük destek verdi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise büyük emek veren fedakar öğretmenlerime ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sivaslı Öğrenci YKS'de Türkiye 11'incisi Oldu - Son Dakika

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