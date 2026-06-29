Sivaslı öğrencilerden robotlarla Türkiye birinciliği - Son Dakika
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Sivaslı öğrencilerden robotlarla Türkiye birinciliği

Sivaslı öğrencilerden robotlarla Türkiye birinciliği
29.06.2026 12:21
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Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendi imkanlarıyla tasarlayıp yazılımını geliştirdikleri robotlarla İstanbul'da düzenlenen FenTech 2026 Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde büyük başarı elde etti.

Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, kendi imkanlarıyla tasarlayıp yazılımını geliştirdikleri robotlarla İstanbul'da düzenlenen FenTech 2026 Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde büyük başarı elde etti. Öğrenciler, iki farklı kategoride Türkiye birinciliği kazanarak dikkat çekti.

Sivas'ta eğitim veren Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bilim ve teknoloji alanında önemli bir başarıya imza attı. Öğrenciler, kendi imkanlarıyla tasarlayıp ürettikleri robotlarla İstanbul'da düzenlenen FenTech 2026 Uluslararası Teknoloji ve İnovasyon Festivali'nde Türkiye dereceleri elde etti. 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen festivale, Türkiye genelinden 26 okul ve 90'dan fazla robot takımı katıldı. Beş farklı kategoride yapılan yarışmalarda, fen ve teknoloji programı uygulayan okullar kıyasıya mücadele etti. Okulu ve Sivas'ı temsil eden toplam 6 öğrenciden oluşan iki takım, uluslararası öğrencilerle birlikte güçlü ekip çalışması sergileyerek turnuvada öne çıktı. Öğrenciler, yarışmada kullandıkları robotları tamamen kendi imkanlarıyla geliştirdi. Robotların mekanik tasarımları 3D yazıcılarla hazırlanırken, yazılım ve uygulama süreçleri de öğrenciler tarafından gerçekleştirildi. Er Meydanı (Sumo Robot) kategorisinde yarışan takım, tüm rakiplerini geride bırakarak turnuva birincisi ve Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride mücadele eden diğer takım ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı. RoboFutbol kategorisinde de büyük başarı gösteren öğrenciler, teknik ve stratejik performanslarıyla Türkiye birinciliğini elde etti. Diğer takım ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Kendi emekleri ve imkanlarıyla geliştirdikleri robotlarla önemli bir başarıya ulaşan öğrenciler, hem okullarına hem de Sivas'a büyük gurur yaşattı.

"Öğrencileri ileriye yönelik yetiştiriyoruz"

Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Halil Duman, yarışma hakkında bilgilere vererek, "Çocukların yaptığı robotlar çizgi izleyen, er meydanı dediğimiz futbol kategorilerindeydi. Yarışmalarda maç yaptılar. Hem birinci oldular hem de en çok gol atan takım oldular. Bu tercih sürecinde okulumuzun hem fen teknoloji programını hem de fen sosyal programını tercih etmelerini bekliyoruz. Çünkü okulumuz, hem fen teknoloji hem de fen sosyal alanında ses getirecek bir okul olacaktır. Öğrencilerimizi hem akademik hem de teknolojik olarak ileriye dönük şekilde yetiştireceğiz" dedi.

"Güzel sonuçlar elde ettik"

Fen ve Teknoloji koordinatörü, İngilizce öğretmeni Emre Yüksel, Türk öğrenciler ile uluslararası öğrencilerin güzel bir sinerji oluşturduklarını söyleyerek, "FenTech 26 Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne İstanbul'da katıldık. Yaklaşık 90 robot ve 26 okulun katıldığı, uluslararası öğrencilerin de yer aldığı bir yarışmaydı. Takımlarımızdan biri birincilik elde etti, diğer takımlarımız ise ikincilik ve üçüncülük dereceleri aldı. Toplamda dört dereceyle okulumuza kupalarla döndüler. Takımlarımız hem Türk hem de uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Karma takımımızın içerisinde Nepalli, Malili ve farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimiz var. Türk öğrencilerle birlikte oluşturdukları güzel sinerjinin neticesinde iki takıma ayrıldık ve güzel sonuçlar elde ettik" diye konuştu.

"Çok mutluyuz"

Öğrenci Mahdı Mahmouıdı, çok sevindiklerini söyleyerek, "Oraya giderken çok heyecanlıydık. Bizi zorlayacaklarını düşünüyorduk. Oraya gidince büyük bir rekabet vardı ve büyük baskı altındaydık. Okulumuz için büyük bir başarı oldu. Okulumuz sevindi, biz de sevindik. İstanbul'da Türkiye şampiyonu olduk. Bizim için önemli olan okulumuzun adını yüceltmekti. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Uykusuz geceler geçirdik"

Öğrenci Mevlüt Hakan Elmas ise "Bu verdiğimiz emeğin karşılığını almak bizi çok mutlu etti. Gururluyuz. Bu süreçte uykusuz geceler geçirdik, yoğun çalışmalarımız oldu. Allah'a şükür kazandık" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, İstanbul, Eğitim, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sivaslı öğrencilerden robotlarla Türkiye birinciliği - Son Dakika

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