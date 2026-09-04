Şuhut'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Şuhut'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı

Şuhut\'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okulların ihtiyaçları ve güvenlik tedbirleri Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında değerlendirildi. Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve okul müdürlerinin talepleri ele alındı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi, okulların ihtiyaçları ve öğrencilerin güvenliği için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser başkanlığındaki toplantıya, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Çınar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda okulların fiziki ihtiyaçları, eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, okul müdürlerinin görüş ve talepleri dinlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması ve öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda eğitim alabilmeleri amacıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Şuhut'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
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