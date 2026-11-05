Şuhut\'ta veliler \'Sınır Var Sinir Yok\' kitabını tahlil edip ebeveynliği konuştu

Şuhut'ta veliler 'Sınır Var Sinir Yok' kitabını tahlil edip ebeveynliği konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Maarif'in Kalbinde Şuhut Okuyor' projesi kapsamında velilere kitap tahlili etkinliği düzenlendi. Şuhut Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte veliler 'Sınır Var Sinir Yok' kitabını değerlendirip çocuk eğitimi ve bilinçli ebeveynliği konuştu.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "Maarif'in Kalbinde Şuhut Okuyor" projesi kapsamında velilere yönelik kitap tahlili etkinliği düzenlendi.
Fatih İlkokulu öğretmeni Esra Şehri Karaca öncülüğünde Şuhut Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte veliler, "Sınır Var Sinir Yok" adlı kitabı değerlendirdi. Buluşmada çocuk eğitimi, aile içi iletişim ve bilinçli ebeveynlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etkinlikle okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve ilçede okuma kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?