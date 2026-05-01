Tahmazoğlu Ankara Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi
Tahmazoğlu Ankara Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

Tahmazoğlu Ankara Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi
01.05.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'i ziyarete gelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'i ziyarete gelen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerini Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ağırladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere Şahinbey İlçesi'nde yapılan devasa projelerle ve eğitime yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Gençlerle tecrübe paylaşımı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden gelen üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek belediyenin yürüttüğü projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. İlçede hayata geçirilen sosyal, kültürel ve sportif yatırımları anlatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin bakış açısının kendileri için son derece değerli olduğunu vurguladı.

Ziyaret boyunca öğrenciler, Şahinbey Belediyesi'nin özellikle gençlere yönelik projeleri hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

"Gençlerimizin fikirleri bizim için kıymetli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, "Gençlerimize ilçemizde yaptığımız çalışmalarımızı anlatarak tecrübelerimizi paylaşırken bir yandan da onların fikirlerini dinledik. Gençlerimizin enerjisi, bakış açısı ve önerileri bizim için çok kıymetli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlerden teşekkür

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ise kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür buluşmaların hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından önemli katkı sağladığını ifade ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tahmazoğlu Ankara Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Tahmazoğlu Ankara Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi - Son Dakika
Advertisement
