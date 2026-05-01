Tahmazoğlu Ankara Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerini Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde ağırladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere Şahinbey İlçesi'nde yapılan devasa projelerle ve eğitime yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Gençlerle tecrübe paylaşımı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden gelen üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek belediyenin yürüttüğü projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. İlçede hayata geçirilen sosyal, kültürel ve sportif yatırımları anlatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin bakış açısının kendileri için son derece değerli olduğunu vurguladı.

Ziyaret boyunca öğrenciler, Şahinbey Belediyesi'nin özellikle gençlere yönelik projeleri hakkında merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

"Gençlerimizin fikirleri bizim için kıymetli"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, "Gençlerimize ilçemizde yaptığımız çalışmalarımızı anlatarak tecrübelerimizi paylaşırken bir yandan da onların fikirlerini dinledik. Gençlerimizin enerjisi, bakış açısı ve önerileri bizim için çok kıymetli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlerden teşekkür

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ise kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, bu tür buluşmaların hem akademik hem de kişisel gelişimleri açısından önemli katkı sağladığını ifade ettiler. - GAZİANTEP