Tarsus\'ta deprem sonrası eğitim yatırımları hız kesmiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Depremde yıkılan okul binalarının yerine daha modern ve daha fazla kapasiteli eğitim kurumları inşa edilirken, ilçede eğitim altyapısı önemli ölçüde güçlendiriliyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Tarsus'ta yıkılan 303 dersliğin yerine toplam 692 derslik kazandırılıyor. Böylece depremde kaybedilen derslik sayısının yüzde 128 fazlası ilçeye yeniden kazandırılmış olacak. Bugüne kadar 556 derslikten oluşan 29 eğitim binası ile 1 spor salonunun yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime açıldı. İlçede ayrıca 136 derslikli 8 eğitim binasının inşaatı da sürüyor.

Yetkililer, Ahmet Yesevi İlkokulu-Ortaokulunun güçlendirme çalışmaları için bakanlık onayının geldiğini, ihale sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından okulun yeniden eğitim-öğretime hazırlanacağını belirtti.

Tüm eğitim yatırımları programda

Tarsus'ta yatırım programında bulunan eğitim projelerinin büyük bölümünün ihalesi tamamlanırken, kalan projelerin de ihale tarihleri belirlendi. Devam eden yeni okul inşaatları ve güçlendirme çalışmalarıyla ilçedeki okulların fiziki şartlarının önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor. Depremde hasar gören Dumlupınar Hürriyet İlkokulu binası tahliye edilirken, ek bina yıkıldı. Okulun yerine 24 derslikli yeni bina yapılması için Milli Eğitim Bakanlığına teklif sunuldu. Ancak okulun bulunduğu Eski Ömerli Mahallesi'nde genel imar planının mahkeme tarafından iptal edilmesi nedeniyle, yeni imar planı tamamlanıncaya kadar okul arsasında herhangi bir inşaat çalışması yapılamıyor.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi yeni yerinde

Depremde yıkılan Tekke Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesinin yerine yeni okul binası Girne Mahallesi'nde yapıldı. Yeni binada şu anda geçici olarak Fatih Anadolu Lisesi eğitim veriyor. Fatih Anadolu Lisesinin güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra kendi binasına taşınacağı, ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesinin 32 derslikli yeni binasında eğitim-öğretime devam edeceği bildirildi. Öte yandan Tekke Mahallesi'nde bulunan eski Cumhuriyet Anadolu Lisesi arsasına ise Cumhuriyet Ortaokulu yapılması için yatırım teklifi bakanlığa sunuldu.

Çok sayıda okul yeniden yapıldı

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, 100. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu, Namık Kemal İlkokulu, İbrahim Kozacıoğlu Ortaokulu, Kasım Ekenler Anadolu Lisesi, Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi ve Fatih Anadolu Lisesi başta olmak üzere çok sayıda okul yıkılıp yeniden inşa edilerek hizmete açıldı. Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi, Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi, Abdullah Dirlik İlkokulu-Ortaokulu, Dedeler İlkokulu-Ortaokulu ve Fevzi Çakmak İlkokulunda ise yapım çalışmaları devam ediyor. Aliefendioğlu İlkokulu-Ortaokulu ile Yunus Emre İlkokulu ek binasının da kısa süre içerisinde inşaatına başlanması planlanıyor.

Güçlendirme çalışmaları sürüyor

İlçe genelinde çok sayıda okulda güçlendirme çalışmaları tamamlanırken, Atatürk Anadolu Lisesi, Fahrettin Paşa İlkokulu, Hayrunnisa Köylügil İlkokulu, Hasan Karamehmet İlkokulu ve Fatih Anadolu Lisesinde çalışmalar devam ediyor.

Turgut İçgören Ortaokulu, Adile Onbaşı Anadolu Kız Meslek Lisesi, İclal Ekenler Anadolu Kız Meslek Lisesi, Kargılı Şehit Mustafa Asım Uslu İlkokulu-Ortaokulu, Ahmet Yesevi İlkokulu-Ortaokulu, Emine Boro Ortaokulu ile Fahrettin Paşa İlkokulu B Blok için de güçlendirme çalışmalarının ihale süreci yürütülüyor.

Yetkililer, deprem sonrası başlatılan eğitim yatırımlarıyla Tarsus'ta daha güvenli, modern ve yüksek kapasiteli okul binalarının öğrencilere kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. - MERSİN