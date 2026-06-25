Tavşanlı'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Tavşanlı'da Mezuniyet Coşkusu

Tavşanlı\'da Mezuniyet Coşkusu
25.06.2026 09:55
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri düzenlenen törenle mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tavşanlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet programına, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sezgin Zeren ve ilçe protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve aile katıldı. Büyük bir heyecanın yaşandığı törende, öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

"Emeklerin Taçlandırıldığı Özel Bir An"

Törende konuşan Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Sanver, sağlık hizmetleri alanında geleceğin güçlü kadrolarını yetiştirmekten gurur duyduklarını belirterek, "Sağlık hizmetleri alanında önemli görevlere hazır olduğumuzu kanıtlıyoruz. Bugün, emeklerin taçlandırıldığı özel bir andır. Bu başarıda en büyük pay sahibi olan, çocuklarından hiçbir fedakarlığı esirgemeyen değerli ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni bir başlangıcın habercisi"

Törene katılarak bir konuşma gerçekleştiren DPÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sezgin Zeren, mezuniyet törenlerinin bir vedadan ziyade yepyeni bir başlangıcın habercisi olduğunu vurguladı. Mezuniyet coşkusunu gençlerle ve aileleriyle birlikte paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Zeren, konuşmasının ardından okul birincisine başarı belgesini takdim etti.

Dönem birincisinden duygusal konuşma

Okulu birincilikle bitiren Fizyoterapi Bölümü mezunu Melike Konya ise tüm mezun arkadaşları adına yaptığı konuşmada büyük bir mutluluk ve gurur yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün hayatımızın en önemli dönüm noktalarından birindeyiz. En zor anlarımızda yanımızda olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Bu diplomada sizlerin sevgisi ve duaları var. Bizlere sadece mesleki bilgi aşılamayan; sorgulamayı, araştırmayı ve insan hayatının değerini öğreten kıymetli hocalarımıza da şükran borçluyuz."

Protokol üyelerinin dereceye giren diğer öğrencilere ve mezunlara başarı belgelerini takdim etmesinin ardından tarihi anlar yaşandı. Geleceğin sağlıkçılarının keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla tören sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Tavşanlı'da Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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