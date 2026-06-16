TBMM Komisyonu, saldırının yaşandığı okulu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Siverek'e geldi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nun 18 üyesi, Siverek'teki programlarına Kaymakamlık ziyaretiyle başladı. Komisyon üyeleri, Siverek Kaymakamı Salih Sak ve Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından toplantı salonuna geçen komisyon üyeleri, okul saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeler kapsamında saldırıdan etkilenen öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen komisyon üyeleri, yaşanan olayla ilgili görüş ve talepleri dinledi. Komisyon ayrıca ilgili kurum amirlerinden olayın detayları, alınan tedbirler ve yürütülen süreçlere ilişkin bilgi aldı.

Komisyon üyeleri daha sonra, 14 Nisan 2026 tarihinde silahlı saldırının meydana geldiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarete Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve diğer yetkililer de katıldı.

Okulda incelemelerde bulunan komisyon üyelerine, saldırının gerçekleştiği alanlar gezdirilerek olayın meydana geliş şekli, saldırı anı ve sonrasında yürütülen müdahale süreci hakkında detaylı bilgi verildi. Komisyon üyeleri, okul yöneticileri ve yetkililerden alınan tedbirler, güvenlik uygulamaları ve olay sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Özellikle Kahramanmaraş'ta dokuz yavrumuzu ve bir öğretmenimizi kaybettik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlıurfa'da, özellikle 14 Nisan'da yaşanan olay nedeniyle de son derece üzgünüz" dedi.

Komisyonun TBMM'de tüm siyasi partilerin ortak iradesiyle kurulduğunu belirten Beyazıt, amaçlarının yaşanan olayları tüm yönleriyle araştırmak ve benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri belirlemek olduğunu söyledi.

Eğitim, aile, çevre, dijital mecralar ve sosyal yaşam alanlarında çocukları etkileyen risk unsurlarını araştırdıklarını ifade eden Beyazıt, "Ailelerimizi dinliyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kurumlarla kapsamlı değerlendirmeler yapıyoruz. Olayların yaşandığı okullardaki öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi de dinliyoruz" diye konuştu.

Siverek'te öğrencilerin moral durumlarını iyi gördüklerini ifade eden Beyazıt, saldırıda yaralanan öğretmen Sevilay öğretmeni de ziyaret ettiklerini belirterek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Ailelere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Beyazıt, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekerek ailelerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti. Öğretmenlerin de içine kapanan veya davranışlarında dikkat çekici değişiklikler görülen öğrencileri yakından takip etmelerinin önemine değinen Beyazıt, rehberlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyonun çalışmalarını tamamladıktan sonra elde edilen tespit ve önerilerin kapsamlı bir rapor halinde TBMM'ye sunulacağını belirten Beyazıt, "Allah bütün yavrularımızı korusun. Siverek'teki tüm ailelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah yapacağımız çalışmalar sonucunda benzer olayların önüne geçilmesine katkı sağlayacağız" dedi.

Komisyonun Siverek'teki inceleme ve görüşmelerinin ardından hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunması bekleniyor. - ŞANLIURFA